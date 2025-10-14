Bursa'da ihracat ve inovasyon odaklı üretime destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısı 12 yılda 23'ten 169'a yükseldi. Bugün Bursa'da 137 Ar-Ge merkezi ve 32 Tasarım Merkezi bulunuyor.

Bu merkezlerin büyük çoğunluğu Bursa'nın üretim üsleri olan OSB'lerde yer alıyor. Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim merkezlerinden olan Bursa'da, otomotiv yan sanayisine yönelik 59 Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Tofaş, Oyak-Renault, Bosch, Karsan gibi büyük oyuncuların Ar-Ge merkezleri Bursa'da bulunuyor.

Bunun yanında 24 makine ve teçhizat imalatı, 18 tekstil; ayrıca bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden gıdaya, enerjiden mobilya'ya kadar pek çok farklı sektörde 36 Ar-Ge merkezi sanayiye hizmet veriyor.

Tasarım Merkezleri de kentin üretim gücünü destekliyor. Bursa'da otomotiv ve otomotiv yan sanayisinde 16, makine ve teçhizat imalatında 4, tekstil sektöründe 4 ve mobilyadan mühendisliğe kadar farklı alanlarda 8 tasarım merkezi bulunuyor.

Bursa, Ar-Ge merkezleri sayısı ile Türkiye'de 4’üncü, tasarım merkezleri sayısıyla ise 3’üncü sırada yer alıyor.

BURSA OSB'de Beyçelik Gestamp, Durmazlar, Coşkunöz, Bosch, Mako, Oyak-Renault Odelo, Rollmech, Feka Otomotiv, Ermaksan, Baykal Makine, SKT, Çemtaş, Korteks, Rudolf Duraner, Üçge, Çelik Form, FKT Koltuk, Coşkunöz Metal, Burçelik, İnoksan, İğrek Makine, Coats, Haksan gibi firmalar Ar-Ge’leri ile ekonomiye katkı sağlıyor.

DEMİRTAŞ OSB'de Maysan, Grammer, Valeo, Tofaş, Ermetal, B Plus, Işıksoy, Teknik Malzeme, Bursalı Tekstil, Polyteks, Evinoks, Kaplanlar, Aktaş, Floteks, FSS Fren, A Plas, SKY Tekstil gibi firmaların Ar-Ge merkezleri bulunuyor.

Toksan, Martur, Formpak, Orau Orhan Otomotiv, Mastaş, AES Makine, Doğu Pres, Formflex, Etka-D gibi firmaların Ar-Ge merkezleri NİLÜFER OSB'de bulunuyor.

HASANAĞA OSB'de Yeşilova, Angst Pfister, Akyapak, Sazcılar, Karsan, Erbab, Frudenberg gibi firmalar Ar-Ge faaliyeti yürütüyor.

TEKNOSAB’da Beyçelik Gestamp, Yamas Yaşar Makine ve PMS firmalarının Ar-Ge merkezleri faaliyette.

ULUDAĞ OSB'de Akbaşlar Tekstil ile Ergin Otomasyon; İNEGÖL OSB'de Sanko ve Küçükçalık; KESTEL OSB'de Elyaf Tekstil, İbraş ve Sözal Kimya; KAYAPA OSB'de Oskim, Barida Makine ile Ünver Group; MUSTAFAKEMALPAŞA OSB'de ise Eralp Kazan’ın Ar-Ge merkezleri bulunuyor.

DEMİRTAŞ OSB'de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonuyla kurulan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) iki ayrı Mükemmeliyet Merkezi ile tekstil, kompozit, otomotiv ve kimya sektörü başta olmak üzere Ar-Ge odaklı çalışmalar yürütüyor.

Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) de firmalara bu alanda rehberlik ediyor. Ayrıca Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk üretim ve ihracat merkezi olarak planlanan ve yapımı devam eden TEKNOSAB’da da gelişen teknolojilere uygun teknoloji geliştirme merkezleri ve kümelemeler kurulması planlanıyor.

Güzel günler diliyorum.