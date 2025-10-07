3- Yayla Turizmi:

Genellikle Karadeniz Bölgesi'nin alabildiğine uzanan yaylaları ve ormanlık alanları yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Ordu, Kastamonu, Rize, Artvin ve Trabzon gibi illerde geleneksel olarak düzenlenen yayla şenlikleri bu illerde yaylacılık faaliyetlerine katılmayı mümkün kılıyor. 2023 verilerine göre Karadeniz Bölgesi’ne gelen yerli turistlerin %12’si yayla turizmi amaçlı seyahat ediyor.

4- Kongre Turizmi:

İnsanların yaşadıkları yer dışında bilimsel veya mesleki toplantılara katılmak amacıyla yaptıkları seyahatlerdir. Kongre turizmi için ülkemiz önemli bir destinasyondur. Yalnızca İstanbul, 2024 yılında 1300’den fazla ulusal ve uluslararası kongreye ev sahipliği yapmıştır. Türkiye, Avrupa’da kongre turizminde ilk 10 destinasyon arasında yer almaktadır.

5- Spor Turizmi:

Bu etkinliği 3 ana başlıkta zikredebiliriz. Katılım, Seyretme ve Nostalji. İllerimizden örneğin Antalya, 2024 yılında 250’den fazla uluslararası spor kampı ve turnuvaya ev sahipliği yaptı. 2023’te sadece futbol hazırlık kamplarından 100 milyon doların üzerinde gelir elde edildi. Golf turizmi özelinde de Belek bölgesi yılda yaklaşık 600 bin turist ağırlamaktadır.

6- Yat Turizmi:

İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığından “Turizm İşletmesi Belgeli” 2070 kapasiteli 2 yat limanı bulunmaktadır. Ayrıca 870 kapasiteli 1 yat limanı ise yatırım aşamasındadır. Türkiye'de 41 yat limanı bulunmaktadır. En yoğun yat limanları: Bodrum, Marmaris, Göcek ve Fethiye’dir.

7- Mağara Turizmi:

Türkiye’de turizme açık mağara sayısı 50’yi geçmiştir. Bunların 20’den fazlası Antalya ilindedir. En çok ziyaret edilen mağaralar: Dim Mağarası (Alanya), Karain Mağarası (Antalya), ve Cennet-Cehennem Obrukları (Mersin).

8- Su Altı Dalış Turizmi:

Tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan bir turizm çeşididir. Kaş, Bodrum ve Fethiye gibi merkezleriyle Türkiye; İspanya, Hırvatistan, Yunanistan ve Malta ile birlikte Avrupa’da ilk 5 içinde gösterilmektedir.

9- Hava Sporları Turizmi:

Hava sporları turizm araçları: Yelken (delta) kanat, yamaç paraşütü, sıcak hava balonu, planör, mikrolayt, model uçak ve paraşüttür. Fethiye-Babadağ’da 2024 yılında 220 binin üzerinde yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirilmiştir. Kapadokya’da sıcak hava balonu turuna katılan turist sayısı 2024’te 800 binin üzerindedir.

10- Sağlık Turizmi:

Sağlık turizmi; medikal (hastane), termal ve yaşlı-engelli turizmini kapsar. Medikal turizm bu alanın en büyük bileşenidir. Türkiye 2024 yılında 1,4 milyon sağlık turisti ağırlamıştır. En çok tercih edilen branşlar: diş tedavisi, estetik cerrahi, göz ve ortopedidir. Dünyada bu konuda ilk beş ülke: Tayland, Hindistan, Türkiye, Meksika ve Malezya’dır.

Saygılarımla.