Uzay çöplüğü ile ilgili yazıma geçen hafta kaldığım yerden devam ediyorum.

Bu sorunla başa çıkmak kolay değil. Şöyle ki:

-Yörüngedeki çöp parçalarının izlenmesi zor; özellikle 1 cm’den küçük parçalar büyük tehlike teşkil etmekle birlikte, takibi güç.

-Yörünge temizliği büyük maliyet ve teknik altyapı gerektiriyor.

-Uluslararası koordinasyon eksikliği: Uzayda kimin hangi parçadan sorumlu olduğu, hangi parçanın kim tarafından temizleneceği gibi meseleler hukuki olarak belirsiz.

-Yeni uydu yatırımları hızla artıyor. Yörüngeye çok sayıda yeni uydu gönderiliyor ve bu da riski artırıyor.

Bu durum karşısında alınabilecek birkaç başlık var:

-Uzaya gönderilen uydular, görevleri bittiğinde kontrollü şekilde yörüngeden çıkarılmalı ya da atmosfere girip yanarak yok olmalı.

-Uzaydaki çöp parçaları daha iyi izlenmeli, çarpışma riskini azaltacak önlemler ve manevralar planlanmalı.

-Yörüngedeki atıkları temizlemek için yeni teknolojiler geliştirilmeli; örneğin bazı projelerde lazerle yön değiştirme gibi yöntemler deneniyor.

-Uzay çöpü ulusal sınırları aşan bir mesele. Dolayısıyla devletler, özel sektör ve uluslararası kurumların ortak hazırladığı düzenlemeler olmalı.

Türkiye Açısından

Bizim gibi uzay araştırmaları ve uydu teknolojilerini geliştirme sürecinde olan ülkeler için bu mesele ayrı bir önem taşıyor. Gönderilecek uyduların güvenliği, yörüngede uzun süreli çalışabilirliği ve görev sonrası temizliği planlama aşamasında ele alınmalı. Ayrıca, Türkiye’nin aktif bir oyuncu haline gelmesiyle birlikte, uluslararası sorumluluklar da artıyor. Yörüngede bir uyduya çarpma sonucu ortaya çıkacak risk, yalnızca gönderici ülkeyi değil, küresel uzay faaliyetlerini de etkileyebilir.

Sonuç olarak, yörüngede biriken çöp parçaları; çarpışma riski, çevresel etkiler, ekonomik maliyetler ve sürdürülebilirlik açısından ciddi bir sınav haline gelmiş durumda.

Uzay artık “sonsuz boşluk” değil, sınırlı bir yaşam alanı. Bu alanı sorumlu bir şekilde kullanmak, çöplerini yönetmek ve gelecek için temiz tutmak hepimizin ortak sorumluluğu. Gereken adımlar atılmadığında, bir gün “yörüngeler kullanılamaz hale geldi” diye bir uyarı ile karşılaşabiliriz.

Uzaydaki kirlilik hakkında yazdığım bu iki makaleyi, lise ve üniversite çağındaki gençlerimizin de okumalarını sağlamanızı çok önemli buluyorum.

Sağlıkla kalın…