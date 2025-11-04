Batna, Cotonou, Juba, Kigali, Malabo, Vogadugu, Male, Nuakşot, Bamako, Banjul,Konakri. Bir çoğunuz bu isimleri ya hiç duymadınız, ya da bazılarını biliyor olabilirsiniz. Bunlar Afrika’da değişik ülkelerdeki şehirlerin adları.

Bu isimleri THY kadrolarındaki kokpit ve kabin ekiplerine, operasyon emekçilerine ve diğer tüm çalışanlara sorarsanız size ezbere sayabilirler.

Bu adları neden yazdım anlatmalıyım.

Afrika, dünyanın altı kıtası arasında 30 milyon 370 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle en büyük üçüncü kıta durumdadır. Toplam nüfusu 1 milyar 300 milyona yaklaşan bu kıtada İngiltere’nin 20, Fransa’nın 18, Portekiz’in 5, İspanya’nın 4, İtalya’nın 3 ve Belçika’nın da 2 toprak parçasına sahip olduğunu ve bu topraklarda yaşayan halkların tam bağımsızlığına kavuşarak 54 devlet kurduğu bilinir. Yıllarca bu topraklarını altını, üstünü ve oralarda yaşayan insanları emeğini sömüren bu emperyalist devletler, onlara bağımsızlıklarını vermek zorunda kaldıktan sonra da sömürülerine dolaylı devam ettiler.

Son yıllarda uyanan Afrika halkları sömürgenlere başkaldırıp, onlarla olan ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerini keserek yeni dostlar arayıp buldular. Daha doğrusu dostları onları buldu.

Bu dostlardan biri de Türkiye oldu.

İslam dinine mensup ülkelerle daha kolay ve hızlı hayata geçen bu işbirliği sonucu ticari ilişkilerdeki gelişmeler çok önemli bir düzeye ulaştı. Afrika ülkelerinde yatırım yapan, Türkiye’den bu ülkelere mal ve kalifiye eleman götüren iş insanlarının yardımına ilk olarak Türk Hava Yolları koştu.

Geçen ay yapılan Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdullah Uraloğlu, “Halihazırda, AJet, Pegasus ve SunExpress Havayolları filo yapıları nedeniyle yalnızca Kuzey Afrika’ya sefer düzenlerken THY tüm kıta ile bağlantımızı sağlayan ve Afrika kıtasında en geniş uçuş ağına sahip kıta dışı havayolu konumundadır. THY halen Afrika’da 39 ülkede 53 noktaya aktif olarak uçuş gerçekleştirmekte. Afrika ülkelerinin ulusal havayolları da dahil THY, Etiyopya Havayolları’ndan sonra en çok Afrika ülkesine ve en çok noktaya uçuş gerçekleştiren ikinci havayolu konumundadır.” dedi.

Aslında sefer yapılan 39 ülkenin adını tek tek yazmak yerine, halen sefer yapılmayan Burundi, Botswana, Gine Bissau, Lesotho, Liberya, Ma­lavi, Namibya, Svaziland, Togo, Yeşil Burun (Cabo Verde) Adaları ve Zimbabve gibi ülkelerin adını yazmak belki daha doğru olabilir. Bu listeye bakınca Afrika, THY’den sorulur diyebiliriz.

Bakan Uraloğlu, “Afrika Sorunlarına Afrika Çözümleri’ni güçlü bir şekilde destekleyen ve Afrika yaklaşımını eşit ortaklık ve kazan-kazan politikası ilkeleri temelinde inşa eden Türkiye, Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde kıtayla ticaretini, yatırımlarını ve diplomatik ilişkilerini giderek güçlendirmektedir.” diyerek şöyle devam etti. “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika kıtasına 50’den fazla ziyaret gerçekleştirerek “bir uluslararası lider tarafından kıta genelinde en fazla ülke ziyareti gerçekleştiren devlet başkanı” unvanını aldığını da hatırlattı.

Afrika’yı bir baştan bir başa ekonomik anlamda fethetme gayreti en alttaki nefere kadar herkesin büyük hayali.

Bu hayale giden yolda öncülük görevi üstlenen THY, hem kendi kazanıyor, hem de ülke ekonomisini kazandırıyor.

500 uçağı geçen filosuyla dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu olma başarısını yıllardır elinde tutan THY, ülkemizin kalkınmasına kattığı değerle kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2033 yılında 813 uçağa çıkmanın planlarını bugünden yapıyor. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olarak ilk üçte yer alabilmek için büyük gayret gösteriyor. Yolun açık olsun diyelim.

Mutlu yarınlar Türkiyem.