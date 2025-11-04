Kefillik sözleşmesinin geçerli olması, yazılı biçimde yapılmasına ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi gösterilmesine bağlıdır (TBK m.583/I). Buradaki şekil bir geçerlik şekli olup, ispat şekli değildir.

Kefalet sözleşmesinin geçerliği için kefilin beyanının adi yazılı şekilde yapılmış olması ve onun tarafından, temsilcisi kefil adına beyanda bulunuyorsa temsilci tarafından imzalanması yeterlidir (TBK m.583/II).

Kişinin kendi adına kefil olma konusunda özel yetki vermesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşulları uygulanır. Ayrıca kaydetmek gerekir ki taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla da sınırlandırmayı kararlaştırabilirler (TBK m.583/III). Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler de, kefalet için yukarıda belirtilen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz (TBK m.583/IV).

Türk hukukunda adi yazılı şekil yeterli olduğundan, kefalet senedi metninin veya azami sorumluluk tutarının yahut müteselsil sorumluluğun bizzat kefilin el yazısıyla yazılmasına gerek yoktur.

Kefalet metni başkasının el yazısıyla, daktiloyla yazılmış olabileceği gibi basılı bir formüler de kullanılabilir. Kefalet senedinin kısmen veya tamamen yabancı bir dilde yazılmış olması da onun geçerliliğini etkilememelidir.

Kanunun aradığı hususları içermek kaydıyla kefalet beyanı mektupla veya telgrafla yahut mahkeme veya icra zaptına (İİKm.38) geçirmek ve imzalamak suretiyle de yapılabilir.

Kefil boş bir kağıda imza atarak kefalet taahhüdünün bunun üstüne yazılmasını asıl borçluya bırakırsa, bu taahhüdün kural olarak geçerli olacağı kabul edilmekte, ancak kefile sonradan doldurulan metnin iradesine uygun olmadığını ispat ederek bu taahhütle bağlı olmadığını ileri sürmek imkanı tanınmaktadır.

Yine banka genel kredi sözleşmesinde imzası olmayan bir kimsenin, geri ödeme planında imzasının bulunması da geçerli bir kefalet sözleşmesi olarak kabul edilemez (19.HD.07.02.2000, E.1999/5264 K.2000/716).