Takvimler, 5 Nisan 2023 tarihini gösterdiğinde T. C Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç olağan basın toplantısında “Türk Hava Sahası’nın Süleymaniye (Havalimanı) Uçuşları İçin Kapatılması Hakkındaki” soruyu şöyle yanıtlamıştı;

“Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan (2023) itibarıyla kapatılmıştır. Bu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir. “

İlk anda üç ay olan hava sahasının tüm yerli ve yabancı uçaklara kapatılması demek, başta THY olmak üzere diğer yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin Süleymaniye’ye (yeni adı Celal Talabani*) yapacağı uçuşların da yasaklandığı anlamına geliyordu. Farklı hava sahalarını kullanarak Süleymaniye’ye yapılacak uçuşların engellenmesi söz konusu değildi. Fakat, diğer rotaların da çatışma bölgesinde olması Türkiye hava sahasını zorunlu kılmaktaydı.

Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı bu karar her altı ayda bir uzatılarak bu güne kadar geldi. En son alınan kararla uçuş yasağı 6 Ocak 2026 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu karar yürürlükte iken bir ziyaret işi birden değiştirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani 9 Ekim’de Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. İletişim Başkanlığı bu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada “Kabulde, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak’ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu, IKBY’nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğimizi ifade etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.”

Barzani, Ankara ziyaret öncesinde Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nin (MERİ) Erbil'de düzenlediği forumda

“Ankara ile de konuştuk, bu grupla [PKK] da konuştuk. Ne rol alabileceğimizi sorduk. Silah bırakma süreci başlayınca bizden destek istendi. Bizden istenen desteği verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs 2025’te, Irak Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani,

(Celal Talabani’nin oğlu) hava sahasının açılarak Süleymaniye uçak seferlerin tekrar başlaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istekte bulunmuştu. Yani, bizden çok Kürt yönetimi Süleymaniye’ye uçak seferi yapılmasını istiyordu. Türkiye ile ticari ve sosyal işbirliği onlara da yarıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barzani ile yaptığı görüşmeden sonra aynı günün akşamı saat 20.07’de THY Kurumsal İletişim Başkanı Yahya Üstün, X hesabından bir açıklama yaparak Süleymaniye uçuşlarının yapılacağını açıklayarak şu bilgiyi verdi.

“Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz.”

Türkiye’de başlatılan Kürt açılımının başarıya ulaşabilmesi için Kürdistan Özerk Bölgesi’nde de huzur ve barış havasının yaratılması gerekmektedir.

Yerel yönetim, PKK unsurlarının hava ulaşımını sıkıntıya düşürecek eylemleri konusunda nasıl bir garanti verdiğini uçuşlar başladıktan sonra göreceğiz.

Süleymaniye Havalimanı onlar kadar bizim için de her açıdan önemli bir yer.

Sorunsuz uçuşlar yapılması dileğiyle.

Mutlu yarınlar Türkiyem…