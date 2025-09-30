Sizi bilmem ama bizi kuşak ilkokul yıllarında Kızılay Haftası, Orman Haftası, Yerli Malı Haftası adıyla bir takım etkinlikler yapar, bu konuları daha iyi öğrenmeye gayret ederdik.

Hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul İtfaiye Dairesi’nin kuruluşunun 311’inci yıldönümü İtfaiyecilik Haftası veya Yangından Korunma Haftası adı altında kutlandı. Amaçları itfaiyenin geçmişini yeni kuşaklara öğretirken, ne kadar önemli bir kurum olduğunu da anlatmaktı. Gayet iyi de anlattılar.

Yangın deyince bizim aklımıza en çok orman yangınları geliyor. Nedenine gelince en çok orman yangınlarından zarar görüyoruz. Yaz boyunca dört bir yanda çıkan orman yangınlarında yüz binlerce dönüm orman arazisini tarım arazisini kaybettik. Binlerce canlının yanı sıra can ve mal kaybı da yaşandı.

Kartalkaya’daki otel yangını ülkede bu konuda yaşanmış en unutulmaz facia olarak tarihe geçmiştir. Yangına karşı nasıl önlem alınacağı da önemli bir konu olarak karşımızdadır. Eğitilmiş bir toplum ve teknik konuda donanımı tam bir ülkenin yangınlardan tesadüfi zarar gördüğünü söylemek mümkün.

Ormanların, evlerin, depoların ve de fabrikaların yanması milyonlarca liralık zarara da sebep olmaktadır. Sadece İstanbul’da 2024 yılında 25 bin farklı yangın çıktı ve kayıplar oldu.

Yangınların en tehlikeli olanı insanların en yoğun olduğu yerlerde çıkanlarıdır. Havalimanları, tren istasyonları, okullar, hastaneler bu konuda ilk akla gelen yerlerin başında gelmektedir. Özellikle havalimanlarının yangınlara karşı korunması önem arz etmektedir.

Şöyle ki, Türkiye’deki havalimanlarının mülk sahibi ve bir çoğunun işletmecisi olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) bu konuyu kendi sorumluluğuna alıp, ARFF

(Aircraft Rescue and Fire Fighting) diye tanımlanan “Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele' birimi kurmuş,

ARFF Memuru denilen görevlileri de Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Standartlarına göre eğitmiş. Havalimanlarında uçak ve apronda meydana gelen yangınlar nisbeten daha kolay müdahale edilen yangınlar olup, en tehlikelisi terminal ve kapalı alanlarda meydana gelenlerdir. Yangına müdahelenin ve yangından korunmanın bilinç, bilgi ve teknik ekipmanların yeterli oluşunu da göz önüne alan DHMi ve özel işletmeci şirketler bu konuda alınabilecek tüm önlemleri alarak, havalimanlarımızın güvenli alanlar olması için gerekli çalışmaları yapmış olup, bu güne kadar olumsuz durum yaşanmamıştır.

Dünyanın en büyük havalimanlarıyla yarışan tesislerimizde yolcuların ve binaları zarar görmemesi için AFAD’ın belirlediği alınması gerekli önlemleri, yapılması gerekenleri bir daha gözden geçirmekte yarar var.

Yapısal bakımdan yangından korunma:

· Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,

· Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır,

· Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır,

· Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır,

· Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır,

· Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.

Organizasyon bakımından yangından korunma:

· Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır,

· Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır,

· Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir,

· Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır,

· Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır,

· Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır,

· Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.

· Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

Yangınlardan, kazalardan etkilenmesi mümkün olan her bireyin yukarıda yazılı olan her maddeyi yaşadığı, bulunduğu her yerde teker teker sorgulayarak bu konularda müdahil olması bir vatandaşlık görevidir.

Bunu yapmadığımızda önce ormanlar, sonra yaşadığımız yerler, belki de her birimiz yangına kurban gidebiliriz!

Mutlu yarınlar Türkiyem.