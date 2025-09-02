(Geçen haftadan devam)

Airbus A380'in bazı tasarım ve performans özellikleri nelerdir?

Başlangıçta A380, iki güvertesine maksimum 853 yolcu kapasitesine uyacak şekilde yapılandırıldı. Ancak uçak, üç sınıf bir konfigürasyonda 555 yolcuya uyacak şekilde de yapılandırılabildi. Birçok havayolu, uçağın içini farklı yolcu seviyelerine uyacak şekilde tamamen özelleştirmiştir. Kokpitin içinde A380, askeri uçaklarda yaygın olan entegre modüler bir aviyonik sistem kullanıyor. Genel olarak, kokpit düzeninde gelişmiş yan çubuklarla kontrol edilen bir cam kokpit bulunur.

Farklı Airbus A380 varyantları çeşitli motorlarla çalıştırılabilir. Müşteriler, uçaklarına Rolls-RoyceTrent 900 veya Alliance GP7270 turbofan motorlarla güç sağlama seçeneğine sahiptir. Bu motorların her biri yaklaşık 75.000 pound itme gücü sağlar ve uçak, her motordan dördü tarafından çalıştırılacak şekilde yapılandırılmıştır. Genel olarak, bu motorlar uçağın çizelgedeki performans özelliklerine ulaşmasına yardımcı olur:

Uzunluk 239 feet

Yükseklik 79 feet

Kanat açıklığı 261,8 feet

Maksimum kalkış ağırlığı (MTOW) 1.260.000 pound

Tipik seyir hızı 488 deniz mili (saatte 561 mil)

Menzil 7.991 deniz mili (9.195 mil)

Servis tavanı 43.100 fit

A380'in genel gövdesi, sektördeki çoğu uçak için tipik olan alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmıştır. Bununla birlikte, Airbus ayrıca kanatlarda, gövde bölümlerinde, kuyruk yüzeylerinde ve kapılarda kompozit malzemeler kullandı ve bu da uçağın toplam ağırlığının düşürülmesine yardımcı oldu. A380'in kanadı, kalkış ve iniş sırasında daha fazla kaldırma sağlamak için ön kenar çıtaları ve arka kenar kanatları ile sektördeki en gelişmişlerden tasarımlardan biridir. Ayrıca sürtünmeyi azaltmak için 33,5 derecelik bir süpürme ve kanat ucu çitlerine sahiptir.

Şu anda Airbus A380'i

hangi operatörler işliyor?

Airbus A380’i, 250'den fazla üretmesine ve bir çoklarının bunu teknolojik bir mucize olarak görmesine rağmen, bir çok havayolu bunun yüksek ticari hedeflerinin gerisinde kaldığını düşünüyor. Şimdiye kadar yapılmış en büyük yolcu uçağı olarak, uzun mesafeli seyahati eşsiz alan, konfor ve sessizlikle yeniden tanımlayarak gezginler arasında hızla favori haline geldi. Uçağın toplam satışları Airbus'un orijinal beklentilerini karşılamasa da, A380 havacılık tarihinde ikonik bir başarı olmaya devam ediyor.

Şu anda dünya çapında yaklaşık 189 A380 farklı havayollarında hizmet vermektedir. Bu uçaklardan 36'sı daha depoda ve eski A380'lerden 21'i de hurdaya çıkarıldı. Uçağın eski operatörleri arasında Air France, China Southern Airlines, Malezya Havayolları, Thai Airways ve Hi Fly Malta gibi şirketler yer alıyor. Bu operatörlerin her biri mevcut A380'lerini 2020'den 2022'ye kadar emekli etti.

Bununla birlikte, Airbus A380, günümüzün ticari operasyonlarında hala belirgin bir şekilde kullanılmaktadır. Şu anda A380'in en büyük operatörü Emirates'tir. Ch-aviation'a göre, Emirates'in filosunda şu anda 118 adet A380 var, ancak 23'ü faal olmayan olarak listeleniyor. 10 aktif A380'i işleten British Airways ve dokuz aktif A380'i işleten Singapore Airlines da dahil olmak üzere diğer bazı havayollarında A380'in büyük filoları bulunmaktadır. A380'in diğer operatörleri şunları içerir: Qantas, Qatar Airways, Lufthansa, Etihad Havayolları, Korean Air, Asiana Havayolları, All Nippon Havayolları (ANA) ve Global Havayolları.

Hangi uçaklar A380 ile

doğrudan rekabet ediyor?

Airbus A380 başlangıçta uzun mesafeli pazarda rekabet etmek ve efsanevi Boeing 747'ye doğrudan rakip olmak için tasarlandı. Airbus, özellikle, Boeing uçağının 747-400 ve 747-8 gibi daha büyük varyantlarıyla rekabet etmek için A380'i tanıttı. 747, onlarca yıllık pazar hakimiyetine sahipken, A380, daha fazla kabin alanı, daha sessiz iç mekanlar ve modern olanaklar sunarak yolcu kapasitesinde onu aştı. Öyle olsa bile, Boeing 747-8i daha küçük karbon ayak izi nedeniyle rekabetçi kaldı ve belirli rotalarda yakıtta daha tasarruflu olabildi.

Dolaylı olarak başka bir rakip olarak Boeing 777-300ER, Boeing 787 Dreamliner ve başka bir Airbus uçağı olan Airbus A350 gibi daha küçük, uzun menzilli twinjet uçakları şeklinde ortaya çıktı. Bu uçaklar, havayollarına daha düşük işletme maliyetleri ile daha fazla esneklik sundu. Çünkü, noktadan noktaya seyahate doğru gelişen eğilime daha uygundular. Daha az yolcuyla uzun mesafeli rotalarda ekonomik olarak çalışabilmeleri, özellikle petrol fiyatları yükseldikçe ve yük faktörleri daha kritik hale geldikçe, bu uçakları A380'e karşı çekici alternatifler haline getirdi. (Justin Foster-Simple Flying)