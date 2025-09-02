Ticari saklamalar (vedialar) (commercial bailments), karşılıklı fayda sağlayan saklamalardır (vedialardır). Bu tür saklamalar (vedialar) altında, saklatanlar (vedia verenler), malın saklayan (vedia verilen) tarafından kullanılması olarak adlandırılan kira (rent) ve tazminat gibi haklara sahiptir. Saklayana (Vedia verilene), servis amaçlı olarak bir mal teslim edilmişse, gereken bakım ve onarım yapılmadığı için, saklatan (vedia veren) bir takım zararlara uğramışsa, saklayan (vedia verilen) bu zararları tazmin etmek durumundadır.[1] a.Saklayana karşı hakları Saklayan (Vedia verilen) kendisine teslim edilen malı, saklatana (vedia verene) iade etmemişse yada üçüncü bir kişiye malı devretmişse, saklatan (vedia veren) sözleşmenin iptali için, saklayana (vedia verilene) karşı dava açabilir. Ayrıca saklayana (vedia verilene) karşı, sözleşmenin yerine getirilmemesinden dolayı da dava açabilir.[2]
b. Zararın tazmini Taraflar arasında kurulan saklama sözleşmesinde bir süre belirlenmiş olsa bile saklayan, saklatanın her zaman ileri sürebileceği istemi üzerine, saklananı bütün çoğalmalarıyla birlikte geri vermekle yükümlü (TBK m.564). Ancak saklayan, saklama sözleşmesinden doğan bu borcunu, kusursuz olduğunu ispat etmedikçe, saklananı geri vermemekten veya kötü bir durumda geri vermekten doğan zararı tazmin etmek zorundadır (TBK m.112). Aynı yönde görüşü içeren Yargıtay içtihat metni şöyledir; “Saklayan kusursuz olduğunu ispat etmedikçe, taşınırı geri vermemekten veya kötü bir durumda geri vermekten doğan zararı tazmin etmek zorundadır. Zira saklama sözleşmesiyle taraflar arasında bir sözleşme ilişkisi doğacak olup burada TBK’nın 112. maddesinin uygulanacağı kuşkusuzdur. Başka bir deyişle geri verme saklayanın kusuru sonucunda gerçekleşemiyorsa geri verme borcu yerine tazminat borcu geçecektir.”[3]
c. Üçüncü kişilere karşı hakları
Saklatan (Vedia veren), üçüncü kişilerin mala zarar vermeleri veya vedia verilenden teslim almaları durumunda, bunlara karşı dava açabilir.[4]
[3] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 16.11.2021 Tarih, 2018/953 Esas ve 2021/1410 Karar Sayılı içtihat metni, https://karararama.yargıtay.gov.tr (Erişim tarihi: 11.08.2025)
