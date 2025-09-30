31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 69 uncu, 71 inci ve ek 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmeli’in [1] 3’üncü madde hükmü uyarınca Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan gönüllüler şunlardır; - Mesleği orman yangını söndürme işçiliği olmayan ve bu görevden dolayı maaş almayan, eğitim, beceri ve donanım olarak profesyonel yangın söndürme işçiliği imkân ve kabiliyetlerine sahip olan, orman yangını çıktığında kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta zinciri içinde yangına müdahale eden ve yangın sonrası kendi meşguliyetine dönen 18 yaşını bitirmiş kişiyi, - Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü ekibi: En az 5 en fazla 10 kişiden oluşan ekibi, - Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü ekip amiri: İdarenin görevlendirdiği gönüllüler içerisinden belirlenen ve yangın amirliği eğitimi verilmiş kişiyi, Diğer gönüllüler ise; orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; yardımlaşma ve lojistik destek amacıyla kişisel çıkar gözetmeksizin ve hiçbir maddi beklentisi olmadan kendiliklerinden fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına fayda sağlayan kişiler olarak tanımlanmıştır.[2] Orman yangınlarıyla mücadele Gönüllülerinin görevleri şunlardır: a) Orman yangını ihbarı üzerine, kişisel koruyucu donanım, araç ve ekipmanları ile ekip halinde olay yerine hemen intikal etmek. b) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek. c) Orman yangınları esnasında her türlü kaza ve mahsur kalma gibi teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek. ç) Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapmak. d) Kişisel koruyucu kıyafetlerini muhafaza etmek ve bunların temiz ve düzenli bulundurulmasını sağlamak. e) Alet, edevat ve araçların bakım ve temizliklerini yapmak. f) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen diğer eğitim ve tatbikatlara katılmak (Yönetmelik[3] m.7). Orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ile diğer gönüllülerin hakları da aşağıda gösterilmiştir; a) Orman yangını söndürme çalışmalarına fiilen katılarak bu çalışmalar esnasında vefat eden orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ile diğer gönüllülerin kanuni mirasçıları ile bu görev nedeni ile yaralanan, hastalanan veya engelli hale gelen orman yangınlarıyla mücadele gönüllüleri ile diğer gönüllüler mevzuat dâhilinde alınacak raporlara göre 2330 sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinden faydalandırılır. b) Orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerinin katıldıkları; eğitim ve tatbikat çalışmaları süresince yeme, içme, ulaşım ve barınma giderleri Orman Genel Müdürlüğünce karşılanır. c) Üstün başarı ve yararlılık gösteren orman yangınlarıyla mücadele gönüllülerine Orman Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgeleri verilir (Yönetmelik m.8).

[1] 11 Eylül 2019 Tarih ve 30885 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik”

[2] 19 Eylül 2025 Tarih ve 33022 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

[3] Yönetmelik: 11 Eylül 2019 Tarih ve 30885 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik”