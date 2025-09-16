Ticaret siciline tescil ve ilan ettirilecek olan ticaret unvanının şekli kanunda belirtilmiştir (TTK m.41 vd.).

Ticaret unvanları, çekirdek kısmı ve ek ya da ekler olmak üzere iki kısımdan oluşur. Çekirdek kısmı, ticaret unvanında bulunması zorunlu olan unsurları ifade eder ve her tacir türü için birbirinden farklıdır. Ek kısmı ise bazı haller hariç, kullanılması zorunlu olmayan unsurlardan oluşmaktadır.[1]

Anonim şirketler, işletme konusu gösterilmek, Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde ek de yaparak, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler (TTK m.43/1 ve 45). Ancak, bu konuda TTK m.46 hükmüne uyulması zorunludur.

Ayrıca, anonim şirketin ticaret unvanlarında, “anonim şirket” kelimelerinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz (TTK m.43/2). Örneğin, “Bplas Bursa Plastik Metal İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” gibi.

TTK m.45 hükmüne göre, “Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılır.” Örneğin; “….. Anonim Şireti” önceden ticaret siciline tescilli ise, aynı ad ve soyadı taşıyan ikinci kişinin tescilini isteyeceği ticaret unvanı “….. Anonim Şireti” şeklinde olamayacağından ek yapılması gerekmektedir.

Ticaret unvanı, “çekirdek” ve “ek” ya da “ekler” den oluşur. Konuya ilişkin emsal nitelikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 21.03.2019 tarih, 2017/1298 Esas ve 2019/335 Karar sayılı içtihat özet metni şöyledir; “Dava, marka hükümsüzlüğü ve ticaret unvanının terkini istemlerine ilişkindir.(...) Ticaret unvanı “çekirdek” ve “ek” olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ticaret unvanında “çekirdek” kısmı zorunlu olmasına rağmen, “ek” kullanılması kural olarak zorunlu değildir. Bununla birlikte, ticaret unvanı, “çekirdek” yanında “ek” de ihtiva ediyorsa bir bütün hâlinde korunur (Arkan, Sabih; Ticari İşletme Hukuku, Ankara, 2018, s. 278).

Ticaret unvanının çekirdek kısmı; tacirin gerçek veya tüzel kişi olmasına ve tüzel kişilerde hukuki tipe göre değişiklik gösterir. Ticaret unvanı, çekirdek kısmı; bir kişinin adı ve soyadını gösteriyorsa kişi unvanı, bir şirketin konusunu gösteriyorsa konu unvanı adını alır.

Ticaret unvanında ek kullanılması kural olarak zorunlu değildir. Ancak bazı hâllerde ek kullanılması zorunluluk arz eder.”

Ticaret unvanına yapılacak ekler ise, TTK m.46 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre, tacirin (anonim şirket) kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabilir. Bu düzenleme, mevcut, yeni alınacak ve değiştirilecek ticaret unvanı için uygulama görür.

Söz konusu ekleri zorunlu, seçimlik ve yasak olanlar şeklinde üç grupta incelemek mümkündür.

Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla konabilir (TTK m.46/3). Söz konusu kelimelerin kullanılmasının izne tabi oluşu, diğer bazı kanunlarda da yer almaktadır.

Yapılacak eklerin yabancı bir veya birkaç kelime olmasına herhangi bir yasal engel yoktur. Esasen, yabancı kelime kullanılması diğer haklı sebepler yanında, yabancı ana şirket ile yavru şirket arasındaki ilişkinin kurulması ve turizm sektöründe işletmenin yabancılara tanıtılması yönünden bir gereklilik olarak çıkmaktadır. Ayrıca, ana şirketin unvanında bulunan bir kılavuz kelimenin yavru şirkette yer almaması bir varlıktan yararlanamamak gibi ekonomik bir nedene de ve bazen de bir hak kaybına neden olabilir.[2]-[3]

Jur. Dr. Mevci Ergün

