Küresel arzda yaşanan daralma ve önemli üretim aksaklıkları nedeniyle bakır fiyatları son beş ayın en büyük haftalık yükselişine hazırlanıyor.

Özellikle Endonezya'daki Grasberg madenindeki kaza ve Peru'daki Hudbay tesisinin kapanması, piyasaları sarsan ana etkenler arasında yer alıyor.

Londra Metal Borsası'nda dün ton başına 10.485 dolara kadar yükselen bakır, bu sabah 10.276 dolardan işlem görüyor.

Bakır, yüzde 2,7'lik bir artışla haftayı tamamlamaya hazırlanıyor.

Analistler, devam eden arz kesintilerinin bakır fiyatlarını 2026 yılına kadar yukarı yönlü destekleyebileceğini belirtirken, piyasanın bu tür şoklara karşı oldukça savunmasız olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan, Çin'in bakır eritme kapasitesini hızla artırması, işleme ücretlerini rekor düşük seviyelere çekerek büyük Çinli eritme tesislerinin yeni kapasiteye yönelik daha sıkı kontroller talep etmesine yol açtı

AB'nin Çin menşeli çelik ürünlerine yönelik uygulamayı planladığı yüksek gümrük vergileri, küresel piyasalarda demir cevheri fiyatlarının haftalık bazda düşüş kaydetmesine neden oldu.

Bu durum, özellikle Çin'den gelen çelik ihracatının artış beklentisi ve iç piyasadaki zayıf taleple birleşince, emtia piyasalarında genel bir baskı yarattı.

Piyasa verilerine göre, Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri %0,56 düşüşle ton başına 799,5 yuana geriledi ve bu hafta %0,74'lük bir kayıp yaşadı.

Singapur borsasındaki referans demir cevheri fiyatları da ton başına 105,5 dolara %0,09'luk bir düşüşle haftayı %0,19 ekside tamamladı.

AB'nin yerel üreticilerini koruma amacı güden bu tarifelerin, Çin çeliği için %25 ila %50 arasında değişmesi bekleniyor.

Çin'in iç piyasasında zayıf seyrini sürdüren talep, ülkenin çelik ihracatının rekor seviyelere ulaşabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Bu durum, Çin'deki çelik stoklarının hafta bazında %0,7 artarak daha önceki düşüş eğilimini tersine çevirmesine neden oldu.

Demir cevheriyle birlikte diğer bağlantılı emtialarda da düşüşler görüldü; Dalian Emtia Borsası'nda koklaşma kömürü fiyatları %0,98, kok fiyatları ise %1,49 oranında geriledi.