En büyük bakır tedarikçisi Şili, bakır fiyatlarına ilişkin görünümünü yükseltti, ancak Glencore ve Anglo American tarafından işletilen büyük bir madenin gerisinde kalan üretimin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Maliye Bakanı Mario Marcel, Kongre‘ye yaptığı bir sunumda, hükümetin bu yılki ortalama bakır fiyatları tahminini 4,26 dolar/libreden 4,28 dolar/libreye yükseltti.

Glencore ve Anglo American tarafından işletilen madene atıfta bulunarak, "Son aylarda, özellikle Collahuasi‘nin üretimindeki düşüş nedeniyle üretimde bir yavaşlama gördük" dedi.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili devlet madenciliği şirketi Codelco‘nun başkanı, dün yaptığı açıklamada, ABD‘nin 1 Ağustos‘ta bakıra uygulayacağı %50‘lik gümrük vergilerinin, küresel belirsizliğin fiyatlarda oynaklığa yol açmasıyla birlikte rekor fiyatlara neden olduğunu söyledi.

Madencilik şirketi Freeport-McMoRan, ikinci çeyrek kar tahminlerini aştı. Yüksek bakır ve altın fiyatları, düşük üretimi telafi etti.

Bu sonuçlar, ABD Başkanı Donald Trump‘ın 1 Ağustos‘tan itibaren bakır ithalatına %50 gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından geldi.

Ortalama bakır fiyatları, zayıf dolar ve ABD-Çin ticaret gerginliğindeki azalmanın da etkisiyle ikinci çeyrekte yükseldi.

Bu artış, bir yıl önce Çin‘in en büyük tüketicisi olan Çin‘deki düzensiz ekonomik büyümenin talebi zayıflattığı döneme kıyasla daha da arttı.

Bakırın çeyreklik ortalama gerçekleşen fiyatı 4,48 dolar/libreden 4,54 dolar/libreye, altının ise ortalama gerçekleşen fiyatı 2.299 dolar/onstan 3.291 dolar/onsa yükseldi.

LSEG tarafından derlenen verilere göre, şirket 30 Haziran‘da sona eren üç aylık dönemde hisse başına 54 sentlik düzeltilmiş kar bildirdi.

Bu rakam, analistlerin ortalama 45 sentlik tahminine kıyasla daha yüksek.