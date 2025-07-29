Ben konu zeytin olunca her vesile ile köşemde değerlendirir, bilgilerimi sizlerle paylaşırım, Doğa Anayasasını tekrar seslendiririm, “Zeytin ağaçlarını kesmeyin, gerekirse budayın, nakledin!” derim. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğümüzün bu Doğa Anayasası paralelinde sürdürmekte olduğu Zeytine Sahip Çıkma Projesi beni konuyu yeniden değerlendirmeye yönlendirdi. Evet, Park Bahçeler Müdürlüğümüz kent içinde, kavşaklardaki göbeklere, yollar boyunca uygun boş alanlara hem yeni zeytin fidanları dikiyor hem de kesilecek zeytinleri budayıp naklediyor, aynı geçen haftaki yazımda aktardığım 200 zeytin ağacının budanıp nakledildiği gibi.

Bu nakillerin küçük bir örneğini de Hayvanat Bahçesinde beraber uyguladık, 3 adet Zeytin ağacını budayıp naklettiler, biz de o alana Anayasası: “Zeytin Ağaçlarını Kesmeyin, gerekirse Budayın, Nakledin” sloganımızı yerleştirdik.

Park Bahçeler Müdüresi Münire Çarıkçı ile yaptığım konuşmada, yol boyuna ve kavşaklarına özel bir zeytin türü olan bonsai zeytini diktiklerini, anlattı.

Bonsai zeytin ağacı, özellikle Akdeniz iklimine ait, oldukça yaygın yetiştirilen bir türdür ve estetik açıdan da zarif bir görünüme sahiptir, bu zarif görünümüyle iç mekanları da süsler. İşte bu güzel görünümlü zeytin ağaçlarını Park Bahçeler Müdürlüğümüz kentimizde bazı kavşakların ortasındaki göbeklere dikerek şehrimizi doğanın bu güzelliğiyle buluşturmuş.

Park Bahçeler Müdürlüğümüz bir başka zeytinlik kurtarımını, hızlı tren istasyonunun yapılacağı alanı kaplayan zeytinleri budayarak ve Demirtaş Katı Atık Depolama Alanı üzerine taşıyarak yapmışlar, hem ağaçları kurtarmışlar, hem de alanın çirkin görüntüsünü yok ederek güzel bir doğa alanı oluşturmuşlar.

Katı Atık Depolama Alanı demişken, Park Bahçeler Müdiresi Münire Çarıkçı’ya bir öneri çağrıştı kafamda, Hamitler Katı Atık Depolama Alanı üzerinde başlattığınız ağaçlandırma çalışmanıza, alanın kapanan bölümlerine Ege Bölgesindeki zeytin meralarından yabani zeytin Delice ağaçlarını nakledip diktikten sonra aşılama yaparak ileriki yıllarda kentimizin zeytin üretimini çoğaltacak yeni zeytinlikler oluşturun. Bu çalışmayı Bursa Ovasında ve yamaçlarındaki, kullanılmayan, belediyelere ve Hazineye ait arazilerinin tahsisini isteyerek, o alanlara da yayabilirsiniz.

Bu atacağınız adımlar doğa kentimiz Bursa’ya, şeftalisi, armudu, elması, kirazı, çileği vb. ile bir “Meyve Kenti” olmanın yanında bir “Zeytin Kenti” ünvanı da kazandıracaktır.