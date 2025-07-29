Değerli Okurlar,

İnsan başta olmak üzere tüm canlar ve ekosistem çok ama çok önemli. Dünya üzerindeki her şey bir denge içerisinde kurulu giderken doğal akışı bozan temelde insan oluyor ve insanın bozduğu bu denge kendisiyle beraber; hayvan, bitki, böcek, toprak, su, hava … dahil olmak üzere tüm bileşenlerin etkilenmesine sebep oluyor. Son zamanlarda bu etkiyi en çok yangınlarda görüyoruz.

Yangınlar neden çıkıyor ve büyüyor?

Bilinçsiz ve kazara:

Anız yakmak,

Sigara izmariti,

Ateş yakmak,

Cam kırıkları,

Havai fişek / maytap,

Silah atmak,

Enerji nakil kıvılcımları,

Zirai makine kıvılcımları,

Hazırlıklı olmamak,

Eğitim vermemek,

Kasıtlı:

Tarla açmak,

Arazi büyütmek,

Kasıt,

Vatan hainliği,

Cehalet,

Doğal:

Yüksek sıcaklık,

Rüzgâr,

Düşük nem,

Suya ulaşamamak…

Tehlikenin farkına varın lütfen.

Toprak ve vatan savunması yapmak için alevlerle mücadele ederken şehit olan tüm Kahramanlarımıza rahmet diliyorum.

Saygılarımla