24.Temmuz.2025 tarih ve 32965 sayılı Resmî gazetede Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı kanunlarda ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair 7555 sayılı kanun yayımlanmıştır.

Söz konusu kanunda, Vergi Usul Kanunda, Kurumlar Vergisi Kanununda, Katma Değer Vergisi Kanununda, Özel Tüketim Vergisi Kanununda), 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma (Hakkında Kanunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunda değişiklikler yapılmış ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu kanun 28 maddeden ibarettir. 23 sahifedir. Bazı maddeleri hemen, bazı maddeleri değişik tarihlerde yürürlüğe girecektir.

Ben, bu yazımda kanunun 18’inci maddesinde yapılan düzenlemeleri ele alıp bu konudaki fikirlerimi belirtmeye çalışacağım.

Önce şu düşüncemi yazmadan geçemeyeceğim. Bu kanun ve benzeri kanunlar, devlete gelir getirmek üzere yapılmış kanunlardır. Tamam, devletin yaptığı ve yapacağı düzenlemeler için paraya ihtiyacı var. Kabul ediyorum ama şimdiye kadar konuşulan siyasi bazı konuların değil de devletin bütün kurumlarının tasarrufa dikkat etmelerini istiyorum. Yoksa diyanet, külliye ve benzeri masraflar genel bütçeye göre bir şey değil. Dediğim gibi devletin bütün masraflarının kontrol altına alınması gerekmektedir.

1. Gelelim kanunun 18’inci maddeye:

a. Bu madde 5520 sayılı KVK 32/A maddesindeki yatırım kazançlarını ele almıştır ve 32’inci madde kapsamında kurumlar vergisi oranının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanacağını,

b. İndirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil en fazla on hesap dönemi %60 indirimli olarak uygulanacağını,

c. Ancak, kazanç bulunmasına rağmen yararlanılmayan yatırıma katkı tutarları müteakip dönemlerde dikkate alınmayacağı hükmünü getirmiştir.

d. Maddedeki bu değişikliklere uygun olarak birinci-ikinci ve buna benzer ibareler değiştirilmiş veya eklenmiştir.

2. Maddenin uygulanması:

a. Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını,

b. Bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.

c. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda VUK hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

(3) Cumhurbaşkanı;

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen millî gelir veya sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri ve ilçeleri gruplandırmaya ve bu gruplar, Gökçeada ve Bozcaada’da yapılan yatırımlar, sektörler, teknoloji alanları, Ar-Ge veya tasarım faaliyetleri, sanayi bölgeleri, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya oluşturulacak teşvik programları itibarıyla teşvik edilecek yatırım konularına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,

b) (a) bendinde belirtilen yatırımlar için yatırıma katkı oranını %50’yi geçmemek üzere belirlemeye,

c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve hak edilen yatırıma katkı tutarını geçmemek üzere; indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil dördüncü hesap döneminin sonuna kadar kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya ve bu oranı sıfıra kadar indirmeye,

ç) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,

d) 6745 sayılı Kanun kapsamındaki yatırımlar için, birinci fıkra ile (c) bendindeki süreleri bir katına kadar, (c) bendindeki oranı %100’e kadar artırmaya yetkilidir.”

Bu maddeye göre 16/6/2025 tarihinden önce başvurusu yapılmış ve reddedilmemiş olanlar hariç, yayımı tarihinden itibaren alınan yatırım teşvik belgelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sonuç olarak yatırım teşvikinde bir azalma olmuştur ama bu konuda konuşmaya lüzum olmadığını, teşviklerin uygulanmasının halen bu ülkenin sanayisi, turizmi ve bütün yatırım konularında faydalı olacağını düşünüyorum.