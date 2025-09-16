Çin'deki yüksek çelik stokları, demir cevheri vadeli işlemlerinde düşüşe yol açarak Dalian ve Singapur piyasalarında fiyatları aşağı çekti.

Bu durum, çelik envanterlerinin dört ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla demir cevheri talebine yönelik endişeleri artırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri kontratı yüzde 0,81 azalarak 795,5 yuan/tona gerilerken, Singapur Emtia Borsası'nda gösterge demir cevheri fiyatları da yüzde 1,24'lük bir düşüşle 105,5 dolar/tona düştü.

Analistler ve piyasa oyuncuları, Çin'den gelecek önemli talep göstergelerine ilişkin verileri beklerken, Pekin'in potansiyel çelik üretim kesintisi kararları piyasa üzerinde belirleyici olabilir.

Öte yandan, bir maden kazasının ardından güvenlik endişeleriyle kok kömürü ve kok fiyatlarında yükseliş görüldü.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik gösterge fiyatı ise değer kaybetti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, potansiyel olarak durgun geçecek bir zirve sezonu talebine ilişkin endişelerle gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler düşüşü frenledi.

Bu karışık sinyaller, küresel metal piyasalarında belirsiz bir seyre neden oldu.

LME bakır, %0,25 değer kaybederek ton başına 9.988 dolar seviyesine gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır %0,49 artışla 80.070 yuan/ton seviyesine yükseldi.

ABD'den gelen üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin enflasyonun düşüş eğilimini desteklemesi, Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını güçlendirerek metal fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletti.

Diğer LME metallerinden alüminyum %0,06, kurşun %0,1 ve çinko %0,07 artarken, nikel %0,27 ve kalay %0,31 düştü.

SHFE'de ise alüminyum %0,38, kurşun %0,24, kalay %0,5 ve çinko %0,34 yükselirken, nikel %0,05 düşüş gösterdi.