London Metal Exchange (LME) ve global emtia piyasalarına göre, 2025 sonlarında alüminyum fiyatları tonu yaklaşık 2.800–2.900 USD bandında.

Örneğin 3 Aralık 2025 itibarıyla alüminyum fiyatı 2.901,50 USD/ton olarak bildirildi.

Son 1 aylık dönemde fiyatlar yaklaşık %0.8 civarında artış gösterdi.

2025’in başından itibaren, LME fiyatlarının özellikle Ekim sonu–Kasım döneminde yeniden yükselişe geçtiği, bu seviyelerin 2022’deki savaş kaynaklı zirve sonrası en yüksek seviye olduğuna dair yorumlar yapılıyor.

London Metal Exchange (LME) baz fiyatlarına göre, Kasım 2025 ortalarında bakır ton fiyatı yaklaşık USD 10.700–10.800 bandındaydı.

Spot ve vadeli işlemlerde COMEX bazında bakır fiyatı 5,3 USD/lbs civarında — bu, Ekim–Kasım döneminde fiyatlarda ciddi artış olduğunu gösteriyor.

2025’in başına (örneğin Ocak) kıyasla fiyatlarda yıllık bazda güçlü artış: LME 2025 başında ton fiyatları yaklaşık USD 8.900 civarındaydı.

Kısa vadede (son 1–2 ay) fiyatlarda bazı dalgalanmalar olsa da — genel eğilim yukarı yönlü.