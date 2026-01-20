Küresel alüminyum piyasasına ilişkin kısa vadeli fiyat beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Citi Research, 0–3 aylık dönem için alüminyum fiyat hedefini ton başına 2.950 dolardan 3.400 dolara yükselttiğini açıkladı.

Banka, bu revizyonun piyasa koşullarındaki sıkılaşma ve arz-talep dengesindeki değişimlerden kaynaklandığını belirtti.

Citi’nin değerlendirmesine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde alüminyumun ortalama fiyatının ton başına 3.100 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Banka ayrıca, olumlu senaryoda alüminyum fiyatlarının 3.500 dolara kadar yükselebileceğine dikkat çekti.

Orta vadeye ilişkin görünümde ise Citi, 6–12 aylık dönem için alüminyum fiyatlarına yönelik referans hedefini ton başına 3.300 dolar olarak belirledi.

Citi Research, alüminyum piyasasında 2026 yılında yaklaşık 61 bin tonluk sınırlı bir yapısal arz açığı oluşmasını bekliyor.

Bu açığın 2027 yılında daha da belirginleşerek 847 bin tona ulaşacağı öngörülüyor.

Bankaya göre, söz konusu arz açığı alüminyum fiyatları üzerinde kalıcı bir yukarı yönlü baskı oluşturabilir ve piyasalarda daha sıkı bir dengeye işaret ediyor.

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları, ABD'nin nadir toprak elementleri ve lityum için tarife uygulamama kararı ile birlikte güçlenen doların etkisiyle rekor seviyelerinden geri çekildi.

Ancak diğer metallerde karışık bir seyir izlenirken, çinko, kurşun ve kalay yükselişle dikkat çekti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır, %0,56 düşüşle ton başına 13.111 dolara gerileyerek, kaydedilen 13.407 dolarlık zirve seviyesinden uzaklaştı.

ABD Başkanı Trump'ın nadir toprak elementleri ve lityum ithalatına ek tarife getirmeme kararı, piyasalardaki tarife endişelerini azaltırken, bakırın 2027'den itibaren potansiyel %15'lik ithalat tarifesiyle ilgili belirsizlik ise devam ediyor.

Nakit LME bakır kontratının üç aylık vadeli kontrat üzerindeki primi ton başına 44 dolara gerilerken, güçlü doların da bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Diğer metallerde ise farklı bir tablo gözlendi; çinko %1,5 artışla 3.325,50 dolara ulaşarak 3 Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.