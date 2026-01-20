Ben Rahmetli Sinan Erdem’in Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlık sürecinin (1989-2003)bir bölümünde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldım. Bu nedenle TMOK yönetimi, Komitenin etkinlikleri ve kararları hakkında beni de bilgilendiriyorlar. Aşağıda detayını sizlerle paylaşacağım son bilgilendirmenin, ülkemiz spor yaşamında yıldızlaşacak oluşumları içermesi beni çok heyecanlandırdı ve çok sevindirdi. Bu heyecanımı ve sevincimi sizlerle paylaşmaktan kendimi alamadım, okuduğunuzda inanıyorum sizler de aynı heyecanı, aynı sevinci yaşayacaksınız.

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapması, sadece bir spor organizasyonu değil, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi, uluslararası marka değerinin artırılması ve Paralimpik Oyunları (çeşitli engelli gruplardan sporcuların katıldığı çok sporlu etkinlik) hedefi için bir canlı prova niteliği taşıması bakımından kritik bir öneme sahiptir.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşmasını 27 Kasım 2025 tarihinde resmen imzalamıştır.

Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Bakanlığın 2027 yılındaki 4. Avrupa Oyunları’na tam desteğini vurgularken, 2025’in başlarında imzalanan Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi’nin temelleri üzerine inşa edilmiştir. EOC, İstanbul 2027 hazırlıklarını denetlemek ve bu hazırlıklara rehberlik etmek üzere, Avrupa sporunun deneyimli isimlerinden oluşan bir Koordinasyon Komisyonu kurmuştur. Komisyonun yapısı ve üyeleri, 27 Kasım 2025’te eş zamanlı olarak imzalanmıştır. Komisyon Başkanlığını EOC icra kurulu üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu üstlenmiştir. Türkiye’den EOC İcra Kurulu üyesi Hasan Arat Komisyon doğal üyesi olarak görev yapacaktır.

İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu 1 Ekim 2025 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın başkanlığında toplanmıştır ve kurulun diğer görevlileri de belirlenmiştir. Böylece Oyunların hazırlık süreci, doğrudan en üst spor bürokrasisi tarafından koordine edilecek yapıya kavuşturulmuştur.

İstanbul 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Adaylığı

İstanbul’un 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylık vizyonu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (ICO)tarafından yürütülen ev sahibi seçim sürecindeki gelişmeler doğrultusunda şekillenmeye devam etmektedir. Bu şekillenmede, IOC Başkanı Kirsty Coventry liderliğinde başlatılan ‘’Dur ve Değerlendir’’ ve ‘’Geleceğe Uygun’’ süreçleri, Olimpik Hareketin geleceğini yeniden tanımlamayı hedefleyen önemli dönüm noktaları olmuştur.

Bu kapsamda IOC, gelecekteki ev sahibi şehir seçimi sürecini gözden geçirmek üzere yeni çalışma gurupları oluşturmuştur. IOC üyelerinin süreçte daha aktif rol almasını sağlamayı ve seçim takvimini yeniden değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmalar, Los Angeles 2028 ve Brisbane 2032 oyunlardan 11 yıl önce, Fransız Alpleri 2030’un ise yalnızca 6 yıl önce seçilmiş olması gibi farklı deneyimlerden çıkarılan derslerle yürütülmektedir. Gelecekteki Yaz ve Kış Oyunları ev sahiplerinin hangi dönemde ve nasıl seçileceğine odaklanan bu gözden geçirme süreci, aday konumundaki kentler için belirleyici bir yol haritası niteliğini taşımaktadır.

Bu arada IOC yeniden yapılandırılmaktadır. İstanbul’un 2036 vizyonu IOC’nin bu yeniden yapılanma süreciyle eş zamanlı olarak şekillenmektedir. Türk sporunun ve İstanbul’un sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi bir adaylık yaklaşımıyla öne çıkmasını hedefleyen Türkiye, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun yakın işbirliği ile uluslararası gelişmeleri yakından izlemekte ve sürecin her aşamasında IOC ile yapıcı bir diyalog sürdürülmektedir.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm ve Genel Sekreteri Neşe Gündoğan 17 Aralık 2025 günü IOC’nin Gelecek Ev Sahibi Komisyonu ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda İstanbul’un Olimpiyat Oyunları adaylığı için hazırlıkları, IOC’nin süreç içerisindeki beklenti ve hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Evet, ülkemiz için, ülkemiz spor yaşamı için çok değerli ve çok heyecan verici bu iki oluşumu sizlerle sevinçle paylaşıyorum, inanıyorum sizler de aynı sevinci yaşayacaksınız.