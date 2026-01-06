Bakır, temel metaller arasında yılın en iyi performans göstereni olarak öne çıkarken, son 16 yılın en büyük yıllık kazancını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bu güçlü yükseliş, maden tedarikindeki kesintiler ve Çin'in üretim kısıtlamaları gibi küresel arz endişelerinden kaynaklanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları %0,3'lük bir düşüşle ton başına 12.519,50 dolara gerilese de, yıllık bazda %43'ün üzerinde bir kazanca işaret ediyor.

Şanghay bakır ise %1,28 artışla ton başına 98.670 yuan seviyesine yükseldi ve yılı %33'ün üzerinde bir kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Madenlerde yaşanan aksaklıklar ve sıkılaşan arz koşulları, bakır fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu.

Özellikle LME bakır stokları %44,91 oranında azalarak 149.475 tona düşerken, Çin'in ergitme kapasitesi düzenlemeleri ve üretim kesintileri arz endişelerini körükledi.

Diğer temel metaller de kayda değer performanslar sergiledi.

Kalay, temel metaller arasında en büyük ikinci yıllık kazancı elde etmeye hazırlanıyor ve %42'nin üzerinde bir sıçrama kaydedebilir.

Alüminyum, Çin'in sınırlı ergitme kapasitesinin desteğiyle yıla yaklaşık %17'lik bir kazançla veda etmeye hazırlanıyor.

Nikel ise Endonezya'daki madencilik kota kesintilerinin etkisiyle %7'nin üzerinde bir yıllık kazançla 2023'ten bu yana ilk artışını yaşıyor.

Çinko ve kurşun fiyatları ise hem LME hem de Şanghay vadeli işlemlerinde düşüş kaydetti.