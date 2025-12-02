Bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimi beklentileriyle 11.000 dolar seviyesini aşarak yükselişe geçti.

Bu yükseliş, uzun vadeli arz endişeleri ve Londra Metal Borsası'ndaki stok çıkışları gibi faktörlerle desteklendi.

LME'de bakır fiyatları ton başına 10.963 dolara ulaşırken, kısa süreliğine 11.025 dolar seviyesini de gördü ve 30 Ekim'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de perakende satış verileri ve zayıflayan tüketici güveni, Aralık ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor ve bu durum bakır fiyatları üzerinde olumlu bir etki yaratıyor.

Daha önce, 29 Ekim'de Grasberg madenindeki arz sorunları nedeniyle bakır fiyatları 11.200 dolar ile rekor kırmıştı.

ING stratejisti Ewa Manthey, arz zorlukları nedeniyle 2026 yılına kadar bakır dengesinin sıkılaşacağını belirtiyor.

Küresel bakır katot piyasasında 350.000-400.000 tonluk bir fazlalık olmasına rağmen, gelecek yıl 500.000 tonluk bir bakır konsantresi açığı bekleniyor.

Mercuria'dan Nicholas Snowdon, ABD'den metal çekmek için LME bakır fiyatlarının yükselmesi gerektiğini ifade ederken, LME depolarındaki bakır stokları Comex'e yapılan çıkışlar nedeniyle bu yıl %42 oranında azaldı.

Diğer metallere bakıldığında ise alüminyum %1,7 artışla ton başına 2.848 dolara, çinko %1,2 artışla 3.030 dolara, kurşun ise %0,2 artışla 1.984,5 dolara yükseldi.

Nikel %0,2 düşüşle 14.850 dolara gerilerken, kalay %0,7 artışla 37.800 dolara çıkarak 2 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.