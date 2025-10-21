Yatırımcılar, işleme ücretlerindeki düşüşe dair uyarılar ve ABD-Çin ticaret geriliminin tırmanmasıyla arz risklerine odaklandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en aktif bakır kontratı %0,34 artışla ton başına 85.250 yuana (yaklaşık 11.967,77 dolar) yükseldi.

Londra Metal Borsası’nda üç aylık gösterge bakır kontratı %0,2 düşüşle ton başına 10.621 dolar seviyesine geriledi.

Japonya, İspanya ve Güney Kore, Çarşamba günü hızla düşen bakır işleme ve rafinaj ücretleri (TC/RC) konusunda endişelerini dile getirdi.

Ülkeler, bu düşüşün sektörde kârlılığı azaltarak arıtılmış bakır üretimini sınırlayabileceği uyarısında bulundu.

TC/RC’lerdeki gerilemenin arz tarafında yarattığı riskler, bakır fiyatlarına destek sağladı.

Yatırımcılar ayrıca ABD-Çin ticaret geriliminin son gelişmelerini de yakından izliyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kısıtlamalarının küresel tedarik zincirlerini tehdit ettiğini belirterek Pekin’i geri adım atmaya çağırdı.

Açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bu ay yapılması planlanan olası görüşme öncesinde tansiyonu artırdı.

Diğer Şanghay metalleri arasında alüminyum %0,41, kurşun %0,5, kalay %0,37, nikel ise yatay seyretti; çinko %0,2 düşüş kaydetti.

Londra Metal Borsası’nda alüminyum %0,6, çinko %0,44, nikel %0,02, kurşun %0,28, kalay %0,58 oranında yükseldi.