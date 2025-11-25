Bakır fiyatları, Şili'nin ulusal bakır komisyonu Cochilco'nun fiyat tahminlerini rekor seviyelere çıkarmasıyla perşembe günü yükseliş kaydetti.

Yatırımcılar bir yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarını değerlendirirken, küresel piyasalar Nvidia'nın beklentileri aşan kazançlarının ardından istikrara kavuştu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı GMT itibarıyla yüzde 0,34 artışla 86.250 yuana (12.121,60 dolar) yükselirken, Londra Metal Borsası (LME) üç aylık bakır fiyatları da yüzde 0,28 artarak ton başına 10.783 dolar oldu.

Cochilco, 2025 bakır fiyat tahminini 4,45 dolar/libre, 2026 için ise 4,55 dolar/libre olarak belirleyerek önceki 4,30 dolar/libre tahminini yukarı yönlü revize etti.

Ekim ayında Çin'in bakır katot ithalatı yıllık bazda yüzde 22,10 düşüşle 279.944 ton olarak gerçekleşti.

Diğer metallerde SHFE alüminyum yüzde 0,12, nikel yüzde 0,23 artarken; çinko, kurşun ve kalayda küçük değişiklikler gözlendi.

LME'de alüminyum yüzde 0,61, çinko yüzde 0,40, kurşun yüzde 0,10 artarken, nikel yüzde 0,20 düştü ve kalayda değişim görülmedi.