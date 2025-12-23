Yatırımcılar, ABD’de tüketici enflasyonunun kasımda beklentilerden daha yavaş artmasının ardından 2026’da faiz indirimi ihtimalini değerlendirirken, olası bir yapay zeka balonuna yönelik endişeler kazançları sınırladı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) en aktif bakır kontratı gündüz işlemlerini yüzde 0,46 artışla ton başına 93.180 yuan (13.234,86 dolar) seviyesinde kapattı.

Ancak kontrat haftayı yüzde 1,07 düşüşle tamamladı. Geçen hafta 94.030 yuan ile rekor seviye görülmüştü. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık bakır kontratı yüzde 0,29 artışla ton başına 11.812 dolara yükseldi ve haftalık bazda yüzde 2,53 artışa yöneldi. ABD’de perşembe günü açıklanan veriler, kasımda tüketici fiyatlarının beklentilerin altında arttığını gösterdi.

Bu durum, gelecek yıl faiz indirimi umutlarını destekledi. Fed geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı ancak yakın dönemde yeni bir indirime ara verilebileceği sinyalini verdi. Daha önceki 43 günlük hükümet kapanmasının yarattığı veri belirsizliği piyasaları etkilemeye devam ediyor. Öte yandan, geçen haftaki teknoloji hisseleri düşüşü ve Oracle’ın veri merkezi ortağı Blue Owl Capital’ın 10 milyar dolarlık projeden çekildiği haberleri, yapay zekâ temalı işlemlere yönelik şüpheleri artırdı. Bakır veri merkezlerinde yoğun olarak kullanılıyor. Baz metallerde nikel öne çıktı. SHFE’de nikel yüzde 3,17, LME’de ise yüzde 1,36 yükseldi. Endonezya’nın yıllık nikel cevheri üretimini yaklaşık 250 milyon tona düşüreceğini açıklaması fiyatları destekledi. Alüminyum, çinko, kurşun ve kalay da hem Şanghay hem Londra’da artış kaydetti.