Çin'deki emlak piyasasına yönelik endişeler, Dalian demir cevheri vadeli işlemlerinin haftalık bazda düşüş kaydetmesine neden oldu.

Bu durum, Çin'in ham çelik üretiminin yedi ayın en düşük seviyesine gerilemesi ve yeni konut fiyatlarındaki düşüşle paralellik gösteriyor.

Dalian demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 1,08 düşerken, haftalık bazda yüzde 0,96'lık bir kayıp yaşadı.

Singapur Borsası'nda işlem gören Eylül vadeli demir cevheri de haftalık yüzde 0,05'lik hafif bir gerileme kaydetti.

Çin'in Temmuz ayındaki ham çelik üretimi, bir önceki aya göre yüzde 4 düşüşle yedi ayın en düşük seviyesine gerilerken, yeni konut fiyatları yüzde 0,3 düştü ve emlak yatırımları yıllık bazda yüzde 12 azaldı.

Bununla birlikte, çelik üretimindeki azalmalar sektör karlılığını artırarak demir cevheri fiyatlarına potansiyel destek sağlarken, kok kömürü ve kok fiyatları hafif yükseliş gösterdi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çoğu çelik göstergesi düşerken, sıcak haddelenmiş rulo fiyatları yüzde 0,2 artış kaydetti.

Pekin'in aşırı kapasiteyi azaltmaya odaklanması, demir cevheri fiyatlarındaki olası bir toparlanmayı destekleyebilir.

Bakır fiyatları, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırıcı teşvikler açıklayacağı beklentisiyle dengelenmiş durumda.

Bu durum, küresel talebe ilişkin endişeleri hafifleterek piyasalarda kısmi bir rahatlama sağladı.

London Metal Exchange (LME) bakırı ton başına 9.780 dolara yükselerek %0,1'lik bir artış gösterirken, Şanghay vadeli işlemlerindeki bakır ton başına 79.060 yuana gerileyerek %0,1 düşüş yaşadı.Doların küresel piyasalarda zayıflaması da metal fiyatlarını destekleyici bir etki yarattı.

Diğer metallerde ise LME alüminyum %0,3, çinko %0,7 düşerken, nikel %0,5, kurşun %0,3 ve kalay %0,1 artış kaydetti.

Piyasa duyarlılığı, Çin'in potansiyel politika müdahalesi beklentisiyle karışık seyretmeye devam ediyor.