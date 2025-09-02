Bakır fiyatları, güçlenen ABD doları ve Çin'in sanayi sektöründe devam eden zayıflığın baskısıyla düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır %0,21 düşüşle 9.816 $/ton olurken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) kontratı %0,34 düşüşle 79.190 yuan/tona geriledi.

ABD dolar endeksi, Başkan Donald Trump'ın Fed Başkanı Lisa Cook'u görevden alarak merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin endişeleri yenilemesinin ardından %0,2 artarak 98,47'ye yükseldi.

Daha güçlü bir dolar, ABD dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getirerek dolar fiyatlı metaller üzerinde tipik bir baskı oluşturuyor.

Bu arada Çin, zayıf talep ve deflasyonist baskıları yansıtarak Temmuz ayı için sanayi kârlarında üst üste üçüncü aylık düşüşü bildirdi.

Bununla birlikte, Çinli üreticiler kısmen tarife öncesi üretim artışları nedeniyle ihracat siparişlerinde son zamanlarda bir toparlanma gördü.

Diğer yandan, Endonezya'nın devlet varlık fonu, Çin'in GEM'i ile birlikte bir nikel merkezi geliştirmek için 2025 yılında 8,3 milyar dolar kullanmayı planlıyor ve ülkenin küresel nikel arzındaki hakimiyetini güçlendiriyor.

Diğer LME metalleri çoğunlukla geriledi: alüminyum (-%0,3), nikel (-%0,16), kurşun (-%0,05), çinko (-%0,59), kalay ise %0,42 yükseldi.