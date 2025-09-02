Bu başlığı okuduğunuzda, bu yazıyı Erdem Saker mi yazmış, dediğinizi duyar gibiyim. Evet, doğru okuyorsunuz, bu haberi ben yazıyorum, hem de bu oluşuma çok değer vererek, bu adımla Türkiye’nin Otomotiv Üretiminde, bu sektörde varoluşuna devam adımını atığını vurgulayarak, yenidünyanın aracını, elektrikli ulaşım aracını üretmeyi hızlandıracağını vurgulayarak…

Her vesile ile bu köşede insanlığın önündeki doğa felaketini, atmosfere bıraktığımız CO2 gazlarının oluşturduğu İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FELAKETİNİ, çeşitli yönleriyle önünüze sererim ve de ülkelerinin atmosfere bu salınımları önce azaltmayı, daha ileri aşamada da sıfırlamayı hedef alan kararları uygulamaya soktuklarını, sizlerle paylaşırım. Küresel ısınmayı tetikleyen bu CO2 salınımlarının %23’ünü ulaşım sektörü oluşturmaktadır. İşte bu yönüyle Bursa’da genişletilmesi planlanan elektrikli araç üretimi, sektörün geleceğine yönelik önemli ve kalıcı bir adım olacaktır.

Bu yeni otomobil fabrikası, Nilüfer Işıktepe OSB’de, 13 dönüm alan üzerinde kurulacak, 150 kişi çalıştıracak ve yılda 9.000 adet araç üretecek. Bu oluşumla Bursa, otomotiv sektöründe yeni bir hamle daha yapıyor, hem de sektörün geleceğinin bir köşe taşını daha yerleştirerek, atağa geçiyor. Pilotcar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi önce Çevre Etki Değerlendirilmesi için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yaptı, İl Müdürlüğü de tesisin kuruluşuyla ilgili süreci başlattı.

Firma yetkilileri söz konusu alanda inşaat yapmayacaklarını, farklı türlerde araç üreteceklerini, açıkladı. Şöyle ki, 4500 adet golf aracı, 2500 adet elektrikli otomobil, 2000 adet elektrikli kamyonet.

Pilotcar’ın bu yatırımı, çevresel sürdürülebilirlik açısından da öne çıkıyor, projede elektrik motoru, batarya, şase, kaporta, cam, lastik ve fren sistemi yerli tedarikçilerden sağlanacak. Tüm parçalar kalite kontrol sürecinden geçtikten sonra, montaj hattına alınacak.

Montaj hattında araç tipine göre farklı üretim hatları kurulacak. Üretilen araçlar kalite kontrol ve test sürüşlerinden geçerek teslimata hazır hale getirilecek.

Evet firma bu proje için yeni bir bina inşa etmeyecek, OSB içinde kiralanan mevcut hangarlar, CNC tezgahları, büküm makinaları, profil kesim ve kıvırma makinaları gibi ekipmanlarla modern bir üretim tesisine dönüştürülecek. Bu sayede hem maliyet düşecek hem de üretime hızla geçilebilecek.

Otomotiv sektöründe atılacak bu yeni adım, ülkemizde bu sektörün önünü biraz daha açacak ve devamlılığını sağlayacaktır. Ayrıca sektörün diğer firmalarına da örnek olacaktır.

Elektrikli otomobil deyince yine Bursa’nın ilçesi Gemlik’te üretilen TOGG’u unutamayız. TOGG da tümüyle yerli bir elektrikli otomobildir. Mart 2023 itibariyle sektörde aktif olarak yerini almıştır, 3 farklı versiyona sahiptir.

Geleceğin dünyasında yer alacak ulaşım araçlarından biri daha, elektrikli otobüsler, KARSAN tarafından Bursa’da üretilmektedir. KARSAN ile birlikte Türkiye’de TEMSA, BOZANKAYA, BMC, ANADOLU IZUSU ve OTOKAR da elektrikli otobüs üreten firmalarımızdır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, KARSAN’ın ürettiği bu elektrikli otobüslerle dik hatlar oluşturarak sistemi BursaRay ile bütünleştirirse ve biz Bursa halkı da bu oluşumu benimseyip özel araç kullanımımızdan vazgeçip kent içindeki ulaşımımızı bu sistem içinde sürdürürsek, hem kent içindeki trafik tıkanmalarını önler, hem daha hızlı, hem daha ucuz hedeflerimize ulaşır, hem de İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ felaketi karşısında frene başmış oluruz.

Bu bilgiler Türkiye’nin ulaşım sektöründe, İklim Değişikliğiyle mücadelede alt yapı oluşumunda etkin adımlar attığını, karbon salınımı olmayan ulaşım araçlarının üretiminde köşe taşlarını yerleştirdiğini, göstermektedir. Tabii bu ulaşım modeline dönüşümde halkın da hazırlanması, ülke yönetiminin ve yerel yönetimlerin sistemin işlerliğini sağlayacak kuralları oluşturması ve de uygulamayı, sıkı denetim içinde başlatması, insanlığın yer küre üzerindeki yaşamlarının devamında CO2 salınımlarını en aza indirmeyi içeren yaşam biçimine kendilerini hazır etmesi, önem kazanmaktadır.

Bu konuda ülke yönetimine, yerel yönetimlere ve de kentlerde yaşayan bizlere etkin bir görev düşmektedir, gelin hem bundan böyle tüm araç alımlarınızı ELEKTRİKLİ ARAÇLAR üzerine yoğunlaştıralım, hem de ağırlıklı olarak elektrikli araçlardan oluşan toplu taşıma sistemlerini kullanalım, olmaz mı??