Buharlı lokomotif bulunduğunda abartılı beklentiler oluşmuştu. 19. Yüzyılda bu yeni teknolojiyle bütün evlere ray döşeneceğine inanılıyordu.

21 . yüzyıla geldiğimiz bugünlerde aradan geçen yaklaşık 200 yılda otomobillerin uçan otomobil olacağı, roket teknolojisi sonrası uzayda koloni kurulacağı beklentisi hakimdi.

Gün Yapay Zeka günü, Yapa Zeka ‘ nın ekonomiyi, kültürü ve toplumsal yapıyı kökten değiştireceği beklenmektedir, Bakalım daha önceki teknolojik yenilikler de olduğu gibi bu beklentiler bir hayal olarak mı kalacak?

Beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağını görmek için çok uzun zaman beklemeyeceğimizi düşünüyoruz.

Tüm bu spekülasyonlar bir yana Yapay Zeka’ nın önemli çevresel etkilerinin olduğu bilinmektedir.

Yapay Zeka, büyük dil modelleri gibi karmaşık yapılar, yüksek performanslı bilgi işlem altyapılarına ihtiyaç duyar. Bu altyapılar yüksek enerji tüketen donanımlar kullanmaktadır.

Enerji kullanılırken ortaya çıka ısının giderilmesi için ihtiyaç duyulan soğutma işlemi su tüketmektedir.

Donanım ihtiyacın artması atık oluşumunu da arttırmaktadır.

Yapay Zeka’ ya her sorduğumuz sorunun çevresel etkisi olduğunu bilincinde olmalıyız.

Yapay Zeka’ nın hayatımızı ne oranda etkisinin olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Ancak her gün enerji ve su tüketimi olarak kaynaklarımız üzerinde stres yaratmaya devam edeceği açıktır.