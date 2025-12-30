Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği bir sözleşmedir.

Bu sözleşmenin sona erme sebepleri arasında diğerleri yanında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 598 nci maddesi ile yeni bir yasal sebep öngörülmektedir. Bu hükme göre; ‘’Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkar.

Kefalet, on yıldan fazla bir süre için verilmiş olsa bile, uzatılmış veya yeni bir kefalet verilmiş olmadıkça kefil, ancak on yıllık süre doluncaya kadar takip edilebilir.

Kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, kefilin kefalet sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azami on yıllık yeni bir dönem için uzatılabilir.’’

Zamanaşımı, borcun nisbi bir sona erme sebebidir. Zamanaşımı, borçluya sadece bir def’i hakkı verir. İtirazlar ise, bir hakkın doğumuna engel teşkil eden ya da o hakkı sona erdiren vakıalar olarak kabul edilmektedir.

Üstte kefalet sözleşmesinin on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkması bir def’i değil, itiraz sebebidir. Yani, mutlaka söz konusu süreye ilişkin itirazın davalı tarafından ileri sürülmesi gerekmez. Mahkeme görülen dava dosyası içeriğinden itirazın varlığını tespit ederse, kendiliğinden nazara alır.

Kefaletin sona ermesiyle ilgili bu düzenleme emredici niteliğe sahiptir.

6098 sayılı Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama şekli Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, ‘’ kamu düzeni’’, geçmişe etkili olmama kuralının istisnalarından biri olarak gösterilmiştir.

Bu durumda, 6098 sayılı Kanunun 598 nci maddesinde öngörülen ‘’on yıllık süre’’ ile ilgili hakkı sona erdiren sebep, bu Kanunun yürürlüğe gireceği 01.07.2012 tarihinden önce kurulan kefalet sözleşmeleri hakkında da uygulama görecektir.

Kanunun özellikle gerçek kişilerin verdikleri, banka kredi sözleşmelerindeki kefaletler ile diğer kefaletler yönünden büyük bir önemi vardır.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Dr.Jur.Mevci Ergün