İşyeri açma ve çalışma ruhsatları ilgili belediyeler tarafından verilmektedir. Ancak, mevzuata uygun olmasına rağmen, belediyelerce, yasal süresi geçtiği halde bu ruhsatların verilmediği ve pek çok mağduriyetlerin yaşandığı bir gerçektir. Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi amacı ile İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te (Kısaca "Yönetmelik")[1] değişiklik yapıldı. Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir. Yönetmeliğin bazı hükümleri " İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Kısaca "Değişiklik Yönetmelik")[2] 11 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'te yapılan değişiklik sonucu; devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan veya mülkiyeti hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ya da yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak işletmecilere bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmış olduğu halde başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir. Söz konusu düzenlenecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri tarafından düzenlenir (Yönetmelik m.45/A). Söz konusu değişiklik umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile konaklama yerlerini kapsamaktadır. Örnek olarak vermek gerekirse, Konaklama yerleri şunlar sayılıdır; - Oteller, - Tatil köyleri, - Moteller, - Pansiyonlar, - Apart oteller, - Kırsal turizm tesisleri, - Mobil evler, - Kampingler. Yönetmelik'te öngörülen değişiklikler sonucu, sadece kamu yatırımları değil özel sektör yatırımlarında da yaşanan olumsuz gelişmelerin son bulmuş olacağı inancındayız.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dr. Mevci Ergün

[1] 10.08.2005 Tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

[2] 11 Aralık 2025 Tarih ve 33104 Sayımlı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik