Microsoft yakın zamanda yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre Yapay Zeka’ nın ortadan kaldıracağı başlıca meslekleri şu şekilde olması bekleniyormuş;

Tercümanlar ve çevirmenler,

Tarihçiler,

Matematikçiler,

Editörler ve düzeltmenler,

Otomatik makine kodlayıcılar,

Yazarlar ve romancılar,

İstatistik asistanları,

Satış temsilcileri,

Teknik yazarlar,

Gazeteciler,

Uçuş ve yolcu görevlileri,

Telefon operatörleri,

Yayıncılar ve radyo sunucuları,

Web geliştiricileri.

Anlayacağınız, çok da uzun bir zaman geçmeden diğer basın yayın organlarında olduğu gibi Ekohaber’ de de Yapay Zeka tarafından oluşturulan yazıları okuyacağız. Bu yeni teknolojinin robotlarda uygulama imkanı arttıkça insanoğlunun ekmeğini elinden daha fazla alacaktır.

Her geçen gün daha atıl kalacak bir nesil söz konusu.

Bugün Türkiye sanayide rekabet şansını kaybetmektedir. Sanayi istihdam yaratma gücünü yitirmiştir. Karlılığı düşmüş ve sürdürülebilir görünümde uzaklaşmıştır.

Oysa nüfusu ve toprağıyla büyük bir ülkeden bahis ediyoruz.

Bir süredir kamu odaklı bir dünya görüşünün hakim olduğu sürekli fakirleşen bir dönem yaşıyoruz.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışından “insana ne olursa olsun devleti yaşatalım” noktasına gelmiş durumdayız.

Bireye ön plana alan politikalara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu açıktır.

Bu noktada insanın sorununu Yapay Zeka çözemeyeceğine göre kaderimizi ele alma zamanının çoktan geldiği ortadadır.