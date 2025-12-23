Geçtiğimiz hafta, geçirdiğim bir operasyondan dolayı dört gün bir özel hastanede kaldım. Yatış sürem biraz zaman alınca, kabulden taburcu olana kadar süreçte, sağlık hizmetinin yalnızca tıbbi değil, organizasyonel boyutlarını da gözlemleme imkânım oldu.

Bu zorunlu mola, kendi şikâyetimi çözmenin yanında bana Türkiye’nin son yıllarda neden dünyada bir sağlık turizmi merkezi hâline gelmekte olduğu üzerine düşünme ve araştırma fırsatı verdi.

Ülkemiz güçlü sağlık altyapısı, deneyimli sağlık profesyonelleri ve yüksek standartlardaki tesisleriyle, dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri arasında yer alıyor.



2024 yılında 1,5 milyondan fazla yabancı hastaya hizmet vererek 3 milyar dolar gelir sağladık. Küresel sağlık turizmi gelirlerinin 100 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. 2028'e kadar 127 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor.



Türkiye olarak bizim sağlık turizmi gelirlerimizin ise 2028'de 20 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Daha yirmi yıl önce birkaç yüz milyon dolarlar seviyesinden, kısa sayılabilecek bir zaman diliminde milyarlarca dolarlık küresel bir oyuncu hâline gelen bir sektör dönüşümü görüyoruz.



Yurt dışından gelen hastaların tercih ettiği tedavi branşları geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Öne çıkan başlıca alanlar şunlar:



-Estetik ve Plastik Cerrahi

Özellikle burun estetiği (rinoplasti), yüz germe, liposuction gibi işlemler çok talep görüyor.

Türkiye, uygun fiyat ve deneyimli cerrahlarla bu alanda dünyada öne çıkıyor.

-Saç Ekimi

Ülke, saç ekimi ve restorasyon tedavilerinde dünya çapında bir merkez olarak biliniyor.

-Diş Sağlığı

İmplant, zirkonyum kaplama, porselen diş ve estetik diş tedavileri yabancı hastalar arasında çok popüler.



-Göz Sağlığı

Lazer göz düzeltilmesi ve katarakt gibi operasyonlar önemli talep görüyor.

-Organ Nakli ve İleri Cerrahi

Böbrek ve karaciğer nakli gibi yüksek uzmanlık gerektiren ameliyatlar için de Türkiye’ye gelen hastalar var.

-Tüp Bebek ve Fertilite Tedavileri

Başarı oranları ve maliyet avantajı nedeniyle çocuk sahibi olma tedavileri de uluslararası hastalarca tercih ediliyor.

-Ortopedi ve Travmatoloji

Eklem operasyonları, protez ameliyatları ve omurga cerrahisi gibi ortopedik tedaviler de sıklıkla talep ediliyor.

-Kardiyovasküler ve Genel Dahiliye Branşları

Kalp cerrahisi, iç hastalıkları ve genel cerrahi gibi alanlarda da uluslararası hasta tedavisi yapılıyor.

-Termal, Rehabilitasyon ve Wellness Turizmi

Sağlık turizmi sadece cerrahi tedavilerle sınırlı kalmayıp termal tedaviler, fizik tedavi ve wellness programlarını da kapsıyor.



Türkiye’nin sağlık turizminde yakaladığı başarı, yalnızca maliyet avantajından değil; güçlü organizasyon yapısı, nitelikli insan kaynağı ve hasta odaklı hizmet anlayışından kaynaklanıyor. Bu yaklaşım korunup geliştirildiği sürece, sağlık turizmi ülkemiz için hem sürdürülebilir bir gelir kaynağı hem de uluslararası ölçekte bir itibar alanı olmaya devam edecektir.