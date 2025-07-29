Geçen haftaki yazıma devam ediyorum…

Tam tahıllı ekmek içeren diyet, lif oranı yüksek olduğundan dolayı acıkmayı geciktirir ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Karbonhidrat kaynağı bir besin olan ekmeğin sindirimi ağızda başlar ve çok kısa sürede beyne tokluk sinyallerini iletir. Öğününüze bir parça ekmeği çiğneyerek başlayın, böylece daha kontrollü bir öğün geçirerek tokluk hissi sağlamış olacaksınız. Ayrıca tam tahıl ekmeği B12 vitamini hariç B grubu vitaminlerin temel kaynağıdır.

Liflerin sadece bitkisel kökenli besinlerde bulunduğunu belirten Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, “Lifler sindirim sisteminden parçalanmadan geçmektedir, bu da kişinin uzun süre tok kalmasını sağlayarak daha az yemek yemesini sağlamaktadır. Lifler kandaki kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olup sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını temin etmektedir. Ayrıca lifli besinler kabızlığın geçmesini, hemoroid problemlerinin giderilmesini, vücudun şeker seviyesinin dengelenmesini sağlar. Aynı zamanda kalp sağlığını koruma açısından da önem arz etmektedir.

Yapılan araştırmalar lifli besin tüketenlerin tüketmeyenlere göre daha fazla kilo verdiklerini ortaya koymuştur. Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, lif içeren yiyecekleri de: buğday kepeği, kepekli çavdar unu, yulaf, kuru erik, armut, narenciye ürünleri, elma, muz, fasulye, nohut, sarı ve yeşil mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, karnabahar, lahana, brokoli, yeşil fasulye, salatalık, kereviz, soğan, domates, biber, patlıcan ve havuç olarak sıralıyor.

Uz. Dyt. Ciğerli, sağlıklı bir zayıflama için paketli olarak satılan hazır gıdalardan uzak durulmasını gerektiğini belirtiyor. Bu ürünlere gıdanın dayanıklılığını artırmak için katkı maddeleri, gıda boyaları ve kimyasal içeren yiyecekler konulduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Ciğerli’nin ifadesiyle , “Evde yapılmayan, organik olmayan ve marketlerden alınan hemen hemen tüm paketli ürünler hazır gıdalar sınıfına girmektedir. Hazır gıdaları daha az tüketmek için domates salçası, biber salçası, turşu ve tarhana gibi bütün bir yıl tüketilebilecek besinleri evde yapabilirsiniz. Hazır bulyonları kullanmak yerine et, tavuk ve balık sularını evde hazırlamak, yemeğinize daha az katkı maddesinin girmesini temin etmiş olur.”

Bütün bu detaylı açıklamalar gösteriyor ki insanın en önemli doktoru öncelikle kendisidir.

Sağlıklı günler diliyorum.