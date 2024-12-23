“Aşağıdan yukarı bakıldığında ne yüksek, yukarıdan aşağıya bakıldığında ne alçaksın, hayat.”

Yirmi yaşında bir gence altmış yaşını hayal et desek, “Ohooooo, daha çok var” der. Oysa o yaşa nasıl geldiğini anlayamayacak bile.

Özetle, gençlere günler çok kısa, yıllar çok uzun gelir. Yaşlılara ise günler çok uzun, yıllar çok kısa gelir. Ama ne ilginçtir ki yaşlısı da genci de inanılmaz bir şekilde “Bu yıl çabuk geçti” diyor. Buna ilk kez rastlıyorum.

Son zamanlarda, kimine sevimli, kimine deli gibi gelen Yusuf Güney kardeşimizin olduğu videolar çok izleniyor. Demek ki insanlar bu konuları merak ediyor. Gizemliye, bilinmeyene insanların hep ilgisi olmuştur. Astral seyahatler, UFO’lar da bunların başında geliyor. İçinde uzaylı olan haber çok izleniyor, o gazete çok satıyor mesela.

Geçen gün baktım, Yusuf Güney yine bir sosyal medya fenomeninin karşısında konuşuyor. “Of, gına geldi” deyip tam geçecekken, “Bu yıla bakın mesela, kim ne anladı bu yıldan? Sanki dün başladı, bugün bitti” lafını duyunca kaydırmaktan vazgeçip izlemeye başladım.

“Zamanla oynuyorlar, zamanı hızlandırdılar” diyor. “Kim ulan bunlar?” diye bağırasım var.

Son günlerde ABD’nin birçok yerinde görülen UFO’lar, bütün dünya gündemini meşgul eder oldu. Ne Ukrayna savaşı ne Suriye’deki son durum milletin umurunda. Varsa yoksa UFO’lar…

Eskiden panayırlarda yankesiciler, ipte yürüyen cambazı gösterip milletin cüzdanını aşırırdı. Şu uzaylı işi de buna çok benziyor galiba. “UFO’ya bak” deyip gözümüzün önünde büyük toprak parçaları el değiştiriyor, haritalar tekrar şekilleniyor.

Lady Diana, Kraliyet ailesi için, “Onlar insan değil” demişti yıllar evvel. Bu sözü onların uzaylı olduğuna vardırdı merak uyandırıcılar, ilgi çekiciler, boynu devrilesiciler.

Adamın ağzında diş yok, gözünün feri gitmiş, dikmiş gözünü kahvedeki televizyona, havada parlayan üç beş ışığın gösterildiği habere bakıyor. Muhtaç olmuş kuru soğana, midesi gurulduyor. “Bak la uzaylılar gelmiş” diye dürtüyor arkadaşını.

Fatih Altaylı’nın bir videosunda, “Şeytan şunun kafasına patlat bir tane diyor” dediği adam bu adam işte. Böyle bir şeyi kimsenin yapacağı yok da kendine gelir belki düşüncesiyle insanın içinden gelmiyor değil hani.

Kardeşim, uzaylı gelse ne, zaman kısalsa ne? Sen bir ömür yaşamışsın, insanlık onuruna ters. Hep daha da kısalmış yaşam standardın. Cambaza bakacağına sen ona bak. Yusuf Güney nasılsa bulur bir yolunu. Olmadı atlar kanatlı atına, astral seyahate çıkar. O gezegen bu gezegen dolaşır.

Kurban olduğum Allah’ım, koru aklımızı yarabbim.

Âmin