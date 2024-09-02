Bu yıl hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 2024'te inşaat sektörüne 1,5 puan büyüme katkısı sağlaması öngörülmüştü. Beklenti kısmen gerçekleşti.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisine yönelik sonuçlara göre, inşaat malzemesi sanayisinde ocak ayından bu yana üretim artışı yüzde 3,3 oldu.

İnşaat malzemesi sanayisinin 10 alt sektöründe artış yaşanırken, 12 alt sektörde ise üretim azalması gözleniyor.

Geçen yıl inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022'ye göre yüzde 5,7 artarken, bu yükselişte birçok gelişme etkili olmuştu. Bu unsurların başında inşaat sektörünün 5 yıl aradan sonra yüzde 7,8 büyümesi vardı. Bu etki, bu yıla da kısmen yansıdı denebilir.

Yerel seçimler öncesi tüm belediyelerde kentsel dönüşüm faaliyetleri, güçlendirme çalışmaları, deprem ve afetlere hazırlık vaatleri öne çıkarken, hızlanması beklenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin 2024'te inşaat sektörüne 1,5 puan büyüme katkısı sağlaması öngörülmüştü. Yıl sonuna kadar, bu beklentinin büyük bölümünün gerçekleşmesi olası görülüyor.

Kamu inşaat faaliyetlerinin sektöre 1 puan katkı sağlaması bekleniyor

Deprem bölgesinde konut dışı binalar, kamu binaları ve sosyal donatı inşaatları sürerken, mart sonuna kadar bölgede 78 bin konutun inşaatı tamamlanmıştı. Yıl sonuna kadar 122 bin konutun daha inşaatının tamamlanması hedefleniyor.

Bu yıl kamu yatırımlarında büyüme sınırlı olsa da devam eden ve yeni başlayacak öncelikli projelerle kamu inşaat faaliyetlerinin inşaat sektörünün büyümesine 1 puan katkı vermesi bekleniyor. 2024'te özel sektörün konut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinde sıkılaşma politikaları ve yüksek faizler ve maliyetler nedeniyle sınırlı bir büyüme göstermesi öngörülmüştü. Yılın ilk 8 ayında bir daralma olmasa da büyümeden söz edemiyoruz.

İnşaat sektöründe istihdam seviyesi korunuyor. 2023 yılının ikinci yarısında 1,78 milyon kişiye kadar yükselen ve son çeyrekte yüksek seviyesini koruyan istihdam, mevsimsellik sebebiyle Ocak 2024'te düşmüştü. Ancak buna rağmen istihdam seviyesi 2023 ve 2022'nin ocak aylarının üzerinde seyretti.