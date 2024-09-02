Maliye Bakanlığı 563 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile şu düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme nispeten mükellefleri korumaktadır.

Tabii enflasyon düzeltmesi yapıp vergi tahakkukunu görenler vazgeçtiği takdirde, eğer sermayesi kuvvetli ise daha fazla vergi ödeyecekler ve yine isyan edeceklerdir. Bu durumda kimse isyan etmesin demekten başka söyleyeceğimiz bir şey yoktur.

a. Enflasyon düzeltmesi kapsamındaki 31.12.2023 tarihli gelir tablosunda brüt satışlar toplamı 50.000.000 (elli milyon) TL’nın altında olan mükellefler 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonu itibariyle enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır.

b. 2024 yılında verilen ikinci ve üçüncü geçici vergi beyanname ekine dönem sonu bilançoları eklenmeyecektir.

c. 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında sayılan ve münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin, mezkûr fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın (her bir geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, bu mükellefler, 31/12/2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50.000.000 TL’nin altında olsa dahi 2024 hesap döneminin ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edeceklerdir.

d. Enflasyon düzeltmesi yapmamaları gerektiği halde yapan ve bunu yasal defterlere kaydedip geçici vergi beyannamesini de vermiş olanların bu döneme ait yasal kayıtlarını düzeltmelerine gerek bulunmamaktadır.

e. Bu durumdaki mükellefler, enflasyon düzeltmesinden kaynaklı kar veya zarar kayıtları ile enflasyon düzeltmesi yapılmamasına göre oluşan kar/zarar farkını, 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerinde duruma göre "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" veya "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Bölümünün Diğer İndirimler" kısmında göstermek suretiyle beyan edeceklerdir.

f. Bu madde kapsamındaki mükelleflerin, ikinci geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerini, önceki yani üstteki fıkrada belirtilen esaslar dahilinde, enflasyon düzeltmesi öncesi oluşan kar veya zarara göre geçici vergi matrahlarını düzelterek vermeleri gerekmektedir. Düzeltme işlemlerinin beyanname verme süresi içinde yapılması durumunda herhangi bir vergi cezası veya gecikme faizi ödenmeyeceği tabiidir.

Tebliğ, bir ölçüde hataları düzeltmektedir. Ama, önceden yapılmayan hesaplar ve dikkatsizlikler sonucunda devlet kendi kendine daha az vergi almak durumunda olmaktadır.

Mükelleflere hemen tebliğin gereğini yapmasını tavsiye ediyorum.

GELELİM ENFLASYON DÜZELTMESİ KONUSUNDAKİ BİZİM FİKİRLERİMİZE:

Bu düşündüklerimi bir şekilde doğrulamadım. Tamamen kendi fikirlerim olup yanlış ta olabilir. Gerçi yanlış olması çok uzak bir ihtimal. Ama enflasyon düzeltmesi TFRS ye göre TMS 29 da düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle ilgili birçok yazım vardı. Aşağıda bir iki yazımın internetteki adreslerini vermek istiyorum.

Bu yazılarımda enflasyon düzeltmesine lüzum olmadığı, yeniden değerleme yapılması ve fonların da sermayeye ilave edilmesini savunuyordum.

http://cevdetakcakoca.com/yeniden-degerleme-veya-enflasyon-duzeltmesi--yapilmalidir-

http://cevdetakcakoca.com/yeniden-degerleme-ve-enflasyon-duzeltmesi-yeni-yazi-taslagi

Öyle zannediyorum ki UFRS UYGULAYAN birçok ülkede bizim gibi enflasyon olmadığı için kimse bizim karşılaştığımız durumlarla karşılaşmamıştır.

SONUÇ OLARAK:

ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASINI YAPMAK YERİNE YENİDEN DEĞERLEME YAPMANIN DAHA İYİ OLDUĞUNU, YENİDEN DEĞERLEME FONUNUN DA SERMAYEYE EKLENMESİ İLE BİRÇOK PROBLEMİN DE HALLEDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.

İlgililer ve yetkililer bu konuyu bir de bu yönünden incelerlerse daha iyi bir çözüme ulaşacaklardır diye düşünüyorum.