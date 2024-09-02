Değerli Okurlar,

Dünyada yaz aylarının yaşandığı her ülkede, küresel ısınmanın da artmasıyla beraber en çok korkulan olayların başında yangınlar gelir. Hangi şehir ve ülkede olduğuna bakmadan bu olayları içimiz cız ederek izleriz ve bir an önce söndürülmesini dileriz. Ülkemizde eskiden “Tulumbacılar” olarak anılan bu ekip; yangına müdahalelerde moral, motivasyon olması içinde “Yangın Olur Biz Yangına Gideriz” türküsüyle olay yerine gidip müdahalelerde bulunmuşlar.

İçinde bulunduğumuz bu dönemde ülkemizde ve şehrimizde ne yazık ki çok fazla yangın olmakta ancak Bursa Büyükşehir Belediyesinde, tüm ilçelerde ve tüm şehirlerimizde; müthiş, bilgili, özverili, cesur ve cansiperane itfaiyeciler tarafından başarılı müdahalelerle söndürülmektedir. Yangınlar, genelde konutlara yaklaştığında hatta yaktığında, uzun sürdüğünde ve can kaybı olduğunda halkın daha çok ilgi ve bilgisine mazhar oluyor.

Şunu bilmeniz gerekir ki; tüm yangınların ardında müthiş olaylar, stratejiler, riskler ve nihayetinde de başarılar var. Belediyedeki iş kazası analizlerine baktığınızda, kazaların neredeyse tamamına yakınının İtfaiye çalışanlarında meydana geldiğini görüyoruz. Bu durum arkadaşlarımızın işlerini büyük bir risk ve özveriyle yaptıklarının göstergesidir.

ONLAR BİZİM KAHRAMANIMIZ, hepsini yürekten kutluyorum.

Yurttaşlar olarak bizler de onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşünüp, uygulamalıyız…

Kasıtlı ya da kazara, evinizde yangın çıkartır mısınız? Eeee Dünya bizim evimiz…

- Anız yakmayın,

- Ormanda mangal yapmayın,

- Sigara izmaritini mutlaka söndürün. Zaten sigarayı içmeyin,

- Hiçbir şeyi yakarak imha etmeye kalkmayın,

- Orman içerisinde kırık cam parçası bırakmayın, görürseniz de toplayın,

- Aile fertlerinizi ve çocuklarınızı eğitin,

- İlk müdahaleleri öğrenin, öğretin,

- Haber vermekte geç kalmayın,

- Evde, araçta, iş yerinde, gerekli önlemler ve güncel tüpler olsun,

- İtfaiyeci olun,

- İşi bilmiyorsanız yoldan çekilin.

Afetsiz günler dilerim.

Saygılarımla