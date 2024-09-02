Kentimizin geleceğinin oturtulacağı, tarımdan sanayiye, turizme ve sosyal yapıya kadar oluşacak bakış açısı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in öncülüğünde kurulan Bursa Planlama Ajansı’nın katılımcı ve bilimsel yöntemlerle yapacağı çalışmalar sonucu oluşacak uygulamalara ışık tutacak. Akademik oda temsilcileri ve bilim insanlarından oluşan Bursa Planlama Ajansı Danışma Kurulu, 2050 yılını hedef alan 1/100 000’lik çevre düzeni planıyla şekillenecek Kent Anayasası’nın oluşturulması, kentli hakları ile kent kimliğinin ortaya konması ve de Yeşil Bursa hedefleriyle Bursa’nın geleceği için yeni bir sayfa açıyor.

Bu haber beni çok sevindirdi ve de oluşumun başındayken bu konuda Bursa’nın yaşadığı acı tecrübeden ders çıkarılması için, dönemimde yürürlüğe soktuğumuz ve de halen yürürlükte olan, bizzat BTSO’daki sanayiciler tarafından Kent Anayasası adı konulan 1/100 000’lik planın uygulanmasında yaşanan yanlışlıkları, Sayın Bozbey’e ve Bursa Planlama Ajansı’nın katılımcılarına hatırlatmamı gerekli kıldı. Bu plan hazırlandığı süreçte büyükşehir belediye hudutları Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini kapsıyordu, ama planın Kestel’den Demirtaş’a, Hasanağa’ya kadar uzanan tüm Bursa Ovası’nı içine alan bütüncül bir plan olması gerekiyordu ve bu nedenle İmar İskan Bakanlığı ile kol kola girilerek hazırlandı ve taraflarca onaylandı, yürürlüğe kondu. Planın ana bölümlerini, 2030 yılında oluşacak 2,3milyon nüfusun yaşayacağı yerleşim alanları, BOSB, NOSAB’ın ve daha sonra DOSAB’ın yer aldığı sanayi alanları, bunların dışında kalan ve de kırmızı çizgiyle çevrilmiş olan korunacak tarım alanları, oluşturuyordu. İşte Sayın Başkan ve Planlama Ajansı yöneticilerine sesleniyorum; çalışmalarınıza başlamadan mevcut planın paramparça edilme sürecini iyi inceleyin, bugün Bursa’da 3 değil 18 resmi, 5 gayri resmi OSB olduğu, bu oluşumların pompaladığı göçlerle kent nüfusunun şimdiden 3,3 milyonu geçtiği, çok değerli tarım alanlarının plansız yerleşimlerle paramparça edildiği acı gerçeklerini önünüze serin ve hazırlayacağınız yeni planın hedeflerinden sapmasının önüne geçecek düzeni işin başında kurun.

Evet yaşadığımız bu acı gerçeği hatırlatarak Bursa Planlama Ajansı’nın oluşumuna göz atalım. Başkanlığını Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın yürüteceği kurul, kentimizdeki akademik odaların ve üniversitelerin temsilcilerinden oluşuyor. Başkan Bozbey kurulun açılışını yaparken, kent planlamasında yeni bir sayfa açtıklarını, vurguladı. Açtıkları bu yeni sayfada ben de Bursa’nın Sanayi Kenti olmasının yanında çok değerli bir Tarım Kenti de olduğunun vurgulanmasını, öneriyorum. Ve de halen işgal edilmemiş çok değerli tarım topraklarımızın korunmasının, plan hedeflerinin ön sırasında yer almasını öneriyorum.

Bu vesile ile BTSO Başkanının, kentimiz içine yayılmış düzensiz sanayi tesislerinin, yine değerli tarım alanlarımız üzerinde yeni oluşturulacak ki ön sırada Kestel var, sanayi bölgelerinde toplanması planının önünün kesilmesi, kentimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Zira çok verimli topraklarıyla, dört mevsim tarım yapma olanaklarıyla Bursa çok değerli bir Tarım Kentidir de. BTSO Başkanına kent içindeki düzensiz sanayi tesislerinin, mevcut 18 OSB’de rant için satın alınmış ve de halen boş duran alanlara nakledilmesini önerin.

Planlama Ajansı Yönetimine sesleniyorum, Bursa’nın tarım gücünü artırma yönünde, tarım yapılan bölümlerde köy bazında Hollanda Modeli kooperatiflerin kurulmasını sağlayın, aynı sanayi sektörünün OSB’leri gibi. Kooperatiflerin verimliliğinin artırılması ve pazarlamalarının etkinleştirilmesi yönünde, uzmanların da görüşünü alarak, çalışmalar yapın. Bu arada çiftçi çocuklarına etkin tarım eğitimi verilmesi yönünde uygulamalı tarım meslek okullarının açılmasını sağlayın.

Sayın Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya sesleniyorum, planlamalarınızı mahallelerin sosyoekonomik durumu, 17 ilçeyle beraber nasıl bir Bursa hayal ettiğiniz, üçüncü olarak ta bu hayallere nasıl ulaşabileceğiniz, başlıkları altında toplamışsınız. Bursa 2050 vizyonunda, kentimizin her noktasında yaşayan insanlarımızın gelecek yıllarda çocuklarının ve torunlarının nasıl bir Bursa’da yaşamak isteyeceklerinin hayalini, hedef alıyorsunuz, bana göre de çok değerli bir bakış açısı ama lütfen doğanın bizlere sunduğu paha biçilmez değerlerimize sahip çıkarak, bu değerleri de yara almadan gelecek nesillerimize ulaştırmayı hedeflerimizin başına yerleştirerek ilerleyelim…