Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturmaktadır. KOBİ’lerin güçlü olması ülke ekonomimizin güçlü olmasını getirir.

KOBİ’ler kısıtlı imkanlarıyla, girişimcilerin bitmez tükenmez mücadele azmiyle üretmeye çalışmaktadır. Bu işletmeler yaşadıkları sorunları kendi başlarına çözmek durumundadır.

Kısıtlı kadrolarla amatör ruhla günün getirdiklerine cevap vermek kolay değildir.

Kamu her gün yeni bir mevzuat ilan ederken, bu işletmelerin uyum sağlamasını bekler. Bu noktada ülkemizde bir sıkışma mevcuttur.

Mesela, AB‘nin devasa şirketleri için hazırlanmış yönetmeliklere KOBİ’lerimizin uyum sağlamasının beklememiz gerçekçi değildir.

Bunun benzerini bugünlerde vergi düzenlemelerinde yaşamaktayız. Bir enflasyon muhasebesidir gidiyor son zamanlarda. İlk olarak muhasebeciler ayaklandı, iş yükünün ağırlığından sebeple. Beyannameler verildi, Bakanlıktan bir açıklama geldi “KOBİ’ler enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak” diye. Bir müjde olarak yapılan açıklama acaba neden yapılmıştı?

Cirosu 50 Milyon TL’nin üzerindeki işletmeler enflasyon muhasebesinden sorumlu, küçük işletmeler değil. Bir dakika, Anayasa’nın temel ilkesi eşitlik değil mi? Siz ülkemiz şirketlerini vergilendirirken, ayrı uygulama yapamazsınız. Kimse olayı bu açıdan değerlendirmiyor. Bu uygulama yarın başka ihlalleri beraberinde getirir. Hukuktan ayrılmamamız gerekiyor.

Konunun uzmanlarına kulak verildiğinde olayın nedeni anlaşılıyor. Beyanlara bakıldığında enflasyonun dümdüz ettiği KOBİ’lerden beklenen vergi toplanamayacağı için sanki bir müjde gibi bir açıklamayla uygulama kaldırılmış.

Peki ya büyükler, daha geçen gün ülkenin en büyük holdinglerinden biri zarar açıkladığını hatırlıyoruz. Büyükler enflasyon muhasebesi yaparak daha az vergi ödeyecekler. Ne olup bittiğini bilmeyen, sahipsiz KOBİ gidip vergi görevini yerine getirecek.

Vergi kutsaldır, hiçbir vatandaş vergiden kaçınmamalıdır. Ancak küçük olsun, büyük olsun her Türk şirketi aynı vergi mevzuatına muhatap olmalıdır.

KOBİ’ler sabah işletmelerini açıp gece yarını kapatır. İş sahipleri evden işe işten ever gider gelir. Bu mücadeleci yaşamda ne sosyalleşebilir ne de neyin olup bittiğini sorgulayabilir.

Muhasebecilerin iş yükünden yola çıkarak çıkardıkları seslere bağlı olarak enflasyon muhasebesinin iyi bir şey olmadığına inandırılmışlardı. Oysa onları koruyan bir uygulamadır.

KOBİ’ler birçok alanda mantıksız uygulamalarla boğuşmaktadır ve sanki sorun sadece kendilerindeymiş endişesiyle karşılaştıkları bedelleri bir şekilde kabullenmektedir.

Oysa KOBİ’ler bu ülke ekonomisinin temelidir. Kimsesiz bırakılmış KOBİ’lerin dayanışacağı bir platforma ihtiyaç olduğu kesindir.

Diğer taraftan bazı uzmanlar enflasyon muhasebesiyle hedeflenen verginin toplamayacağını geçtiğimiz süreçte ifade etmiştir. Kamunun işten anlayan bu meslek temsilcilerinden daha fazla yararlanması yerinde olacaktır.

Vergi kutsaldır, her Türk vatandaşı ve şirketi ayı şartlarda kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeli ve sonrasında kamu kaynaklarının yerinde harcanmasının sağlanması için gerekli hassasiyeti göstermelidir.