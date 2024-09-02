Kendimi öncelikle sanayici olarak gördüğüm, yazarlığım arkadan geldiği halde yayınlanmış kitaplarımda coşkun bir yazar kalbi görürsünüz.

Sürekli kabuk değiştiren bir dünyada, biz de durmaksızın dönüşmek mecburiyetindeyiz.

Hızlı, sancılı, sıkıntılı değişimlerle dört nala akan 21. Yüzyılın küreselleşmiş dünyasında, büyüyen ekonomimizle ülke olarak çağın aktör ülkeleri arasında konumlanma iddiasındayız.

21. Yüzyılın bu heyecanlı ilk çeyreğinde istikrarlı bir şekilde; yeniliklerin, günün, güncelin peşine düşen, maziyi bugüne ve geleceğe bağlayan, duyumsadıklarını, düşündüklerini kelimelere, tümcelere mıhlayan, her kesimden okurla bir etkileşim ağı kurmuş, çalışkan ve gayretli bir kalem erbabı olmaya çalışırken, canım Türkçemi has limanım yaptığımı göreceksiniz.

Sanayici kimliğim, mesleğim, rol aldığım organizasyonlar, içinde yaşadığım şehre, Bursa’ma, ülkeme, doğaya ve insana duyduğum derin sevgi, Cumhuriyet ve demokrasiye aşkım, ana dilime, Türkçeme sevdam, kendi kendime öğrenme dürtüm, çocuksu merakım, genç kuşağa karşı duyduğum güven ve gelecek nesillere karşı hissettiğim sorumluluk duygum, bilime, sanata ve spora insanın en olgun yüce yönlerini gösterdiği birer varoluş alanı olarak bakışım kuşkusuz yazılarımda belirleyici olmuştur.

Yazılarımı bugün tekrar gözden geçirirken fark ediyorum ki esasen, ülkenin iyiliğini isteyen bir vatansever olarak içimdeki meraklı çocuğun peşine takılıp dünya okumalarımı, düşünme serüvenimi paylaşmışım okurlarımla.

Bana ait olsun olmasın her tür başarıdan gurur duyan, dünyanın neresinde olduğuna bakmaksızın güzellikten göğsü kabaran, hangi formda meydana geldiği fark etmeksizin iyilikten duyguları coşan, her tür emekten, üretkenlikten kıvanan bir yapım var.

Yazılarımı bu yaradılışım yönlendirmiştir.

İlim Çin’de de olsa koşmaya enerjim var.

Yazılarımda çok sık ‘’arkadaşlarımı aradım, tanıdıklarımla konuştum, falanca konferansta dinledim, filanca fuarda gördüm, filanca bildiride okudum, işte öğrendiklerimi okurlarımla paylaşıyorum’’ dediğimi göreceksiniz.

Doğrudan kaynağından ve sıcak sıcak alınmış geri bildirimleri, tepkileri derleyip toplamak, özetlemek kamuoyunu bilgilendirmek açısından kıymetli bir çaba.

Belli bir konu hakkında uzman ya da tanık kişiler ile görüşerek bilgi alıp, sonuçlarını kamunun bilgisine sunarken; sosyal kişiliğim, sanayi sektöründe geçen yıllarım, her kesimden insanla samimi iletişim kurma becerilerim, yarım yüzyılı aşan meslek hayatıma değen iş insanları, üreticiler, ahbaplarım, meslektaşlarım, dostlarım, tanışlarımla dolu, kalabalıkça fihristim devreye girmiş.

Bilgi demokrasisi halihazırda mevcut araçlarla, gelişen bilişim ve iletişim teknolojileriyle kişileri sonsuz bir bilgi taarruzuna maruz bırakıyor.

Tüm bu etkileşim çılgınlığında zamanın ruhunu; insanların, meslektaşlarımın, dostlarımın, iş ve sanayi dünyasından tanıdıklarımın, kamuya mal olmuş kişilerin, sokaktaki sade vatandaşın, uluslararası bir fuar ortamında tesadüfen yolumuzun kesiştiği polisinden fuar çalışanına toplumun farklı kesimlerinden insanın aracısız, katkısız, katıksız, süssüz, içten, sıcak söylemiyle okurlarıma aktarmaya gayret ettim.

Karakterimin öğrenmeye aç, meraklı, muzip ama hisli taraflarını yakalayan okurlarımın yazılarıma eşlik ve katılımı zor olmadı, zaman içinde sıkı bir bağ kurduk.

Saygılarımla,