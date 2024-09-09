Kurucusu ve ikinci dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığım Bursa Mühendis Kadınlar Derneği (BUMKAD), bugünlerde büyük değişimler içinde. Değişim ve yenilenmek beni ve tüm üyelerimizi heyecanlandırıyor. BUMKAD 5. yaşında yolculuğuna, TÜMKAD (Tüm Mühendis Kadınlar Derneği) olarak devam ediyor ve tüm Türkiye’yi kapsamak üzere çalışmalarını tamamlıyor. Türkiye’nin tek kadın mühendis derneği olarak 22 Temmuz 2019 yılında başladığımız bu yolculuğun bugün Türkiye’nin tanıdığı ve desteklediği bir sivil toplum kuruluşu olması hepimiz adına büyük bir onur ve gurur kaynağı. Erkek egemen bir meslek olarak görülen mühendislikte kadının yerini temsil ediyor ve daha fazla kadının bu meslekte varolması için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalar ve gelişmeler doğrultusunda bundan sonraki adımımız Türkiye ismini alarak TÜMKAD’ı taçlandırmak olacak. TÜMKAD olarak isim değişikliğimizin gerçekleştiği bu günlerde bir başka heyecanımız ise Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’na (MARSİFED) katılmak oldu. Yeni yolculuğumuz bizi ayrıca gururlandırdı ve onurlandırdı.

MARSİFED, TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) çatısı altında birleşmiş 30 federasyondan biridir. TÜRKONFED konfederasyonu bugün itibari ile 26 bölgesel ve 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon ile 274 derneği içinde barındırmaktadır. Konfederasyonun amacı, federasyonlar ile ortak bir ses oluşturarak, çözümün bir parçası olmak ve bölgesel kalkınmada daha etkili faaliyetler yapabilmektir.

MARSİFED Federasyonu TR41 Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesi kapsamında yer alan BUSİAD, NİLSİAD, GESİAD, ESİAD, BİSİAD, HOSABSİAD, İGİAD, BUİKAD, ARSİYAD, ESGİAD ve son olarak federasyona katılan TÜMKAD dernekleri ve TÜSİAD’ın dernekleri ile TR 41 bölgesindeki bağımsız SİAD’ların ortak sesini oluşturmaktadır.

TÜMKAD’ın genç bir sivil toplum kuruluşu olarak derneklere yol gösterici olan, tecrübelerinden her zaman faydalandığımız, Bursa’da ve Türkiye’de ilklere imza atan değerli sivil toplum kuruluşları ile aynı çatı altında olması bize ayrı bir güç katacaktır.

TÜMKAD adına katılım belgemizi, MARSİFED Başkanımız Osman Akın beyden aldım ve bu mutluluğu tüm üyelerimiz ile paylaştım. Başkanımız Osman Akın beyin toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önem ve vizyonu ile MARSİFED’in eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda bir çok sivil toplum kuruluşuna örnek olacağına inanıyorum. Güçlerimizi birleştirmek birbirimizin tecrübelerinden öğrenmek, TÜMKAD’a ve üyelerimize farklı bakış açıları kazandıracaktır. Bu süreçte MARSİFED Genişleme Komisyonu Başkanı sayın Gürsel Durmuş ve tüm ekibe TÜMKAD’a verdikleri destekleri için teşekkür ederiz. Federasyona üyeliğimizi oy birliği ile kabul eden 11 Dernek Başkanımıza da ayrı ayrı teşekkür ederiz.