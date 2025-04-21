Günümüzün önde gelen konularından biri çevre kirliliği. Bunu yaratan en önemli etkenlerden biri de trafiğe çıkan araçlar. Tüm dünya bu sıkıntıya çözüm üretmeye çalışıyor. Ülkemiz üreticilerinden biri olan Karsan’ın soruna çözüm olarak sunduğu çalışmalar hakkında yapılan açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Toplu ulaşım araçları üreticisi Karsan, 2025 yılında yeni elektrikli modellerini piyasaya sunmaya hazırlanırken gündemine batarya üretimini aldı. Karsan CEO’su Okan Baş, üretim için verimlilik ve teknolojik avantaj sağlayabilecekleri bir ortamın oluşmasını beklediklerini belirtti.

Okan Baş, düzenlediği basın toplantısında şirketin 2024 performansını değerlendirirken, 2025 hedeflerini açıkladı. Elektrikli, hidrojen yakıtlı ve otonom teknolojisine sahip araçların şirketin odak noktası olmaya devam ettiğini vurguladı. Dünya genelinde şehir içi toplu ulaşım araç sayısının 2030-2035 arasında 300 binlere çıkması bekleniyor.

Okan Baş, “Bataryada teknolojik ve politik riskleri dikkatlice değerlendirerek en doğru stratejiyi belirlemeye çalışıyoruz.” dedi.

Alanında Avrupa'da ilk 5'te olan Karsan’ın bugün 3 kıtada 27 ülkede 1500'ü aşkın aracı yollardadır. Türkiye'den Avrupa'ya son 5 yılda yapılan elektrikli toplu taşıma aracı ihracatının yüzde 82'si Karsan’a ait. Şirketin Avrupa ve Amerika'da 10 ülkede 11 otonom projesi bulunuyor. Okan Baş, elektrikli araçların cirodaki payının yüzde 54'e ulaştığını belirtti.

2025 yılında hem elektriklide hem otonomda hem hidrojenlide ürün gamlarını genişleteceklerini vurgulayan Okan Baş, yeni ürünleri piyasaya sunacaklarını, geçen yıl 540 adet olan elektrikli araç üretimini bu yıl 700 adete çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye pazarı için elektrikli minibüs ve otonom metrobüs de şirketin üzerinde çalıştığı konular arasında yer alıyor. Karsan’ın artık global bir marka olduğunu ifade eden Okan Baş, yurt dışında üretim yapma konusunda ilgili şirketlerle iş birliği üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bu açıklamalar gösteriyor ki rakip ülkelerle aynı ürünü yaparak değil, farklılık yaratarak öne çıkabiliyoruz. Buna yönelen tüm üreticilere başarılar diliyorum.