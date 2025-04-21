Doğrusunu konuşmak gerekirse göz bebeğimiz, ilk göz ağrımız Atatürk Havalimanı’nda, uçakların aynı anda hem iniş hem de kalkış yapabilmesini hayata geçirememek acı bir gerçekti.

Kim, neden yapmış bilinmez ama iki pist arasında yeterli mesafe olmaması bu havalimanının sonunu hazırlayan en büyük etkendi. Bu gerekçe ileri sürüldü ve Atatürk Havalimanı tam kapatılmadı, fakat kanatları kırıldı.

Halen orada görev yapanlar, DHMi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü çalışanları öyle diyor ve bu meydana tam bağlılıkla, toz kondurmuyorlar.

Hafta içinde tarihi bir olay yaşadık. Dünyada sadece Amerika’nın Atlanta Eyaleti’ndeki Hartsfield Jackson (ATL) Havalimanı’nda yapılan Triple Runway Operations yani Üçlü Pist Operasyonu, Avrupa havalimanlarında ilk olarak İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşti.

Saatlik kapasiteyi 120’den 148 uçuşa çıkaran bu uygulama için işin çilesini çeken DHMİ’li uzmanlar Atlanta’ya da gidip bu iş nasıl oluyor diye bakmıştı.

2022 yılından bu yana 500 hava trafik kontrolörü tam 4 Bin 500 saat eğitim alarak, İstanbul Havalimanı’nın 200 milyon yolcu kapasitesine yükselmesi hedefine en büyük katkıyı yaptılar.

Tarihi operasyonu hayata geçiren bu ‘görünmez kahramanlar’ yani hava trafik kontrolörleri ve diğerleri, aynı zamanda Avrupa hava sahası ile sorunsuz koordinasyon sağlamak, gecikmeleri azaltmak ve trafik akışını optimize etmek için Eurocontrol ile de yakın bir iş birliğini hayata geçirdiler. Hava trafik kontrol ekipleri, her şeyin kusursuz işlemesini sağlamak için en son radar sistemlerini, navigasyon araçlarını ve tahmine dayalı analizleri de kullanarak üç uçağın kalkışını kusursuz bir şekilde gerçekleştirdiler.

Fakat ne yazık ki, bulut seviyesinin alçak olması nedeniyle Meteoroloji üç uçağın aynı anda inişini onaylamadı.

Operasyon da biraz buruk sona erdi.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sevincini şöyle dile getiriyordu:

“Gururluyuz… Çünkü bu uygulamayı ABD’nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye! Artık İstanbul Havalimanı trafik hacmiyle olduğu kadar operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. Bu sistemle hava trafik akışı hızlanacak, havalimanımızın dinamik kapasitesi önemli ölçüde artacak ve yolcularımıza daha hızlı, daha güvenli bir hizmet sunulacak. İstanbul’un kıtaları birleştiren stratejik konumu, bu yeni yetenekle birleştiğinde, havalimanımız küresel havacılık lojistiğinde daha kritik bir rol üstlenecek.”

Aynen katılıyorum sayın Bakan’a.

Tabii böyle bir operasyona önemli bir destek veren Türk Hava Yolları’nın İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da, haklı gururunu şöyle dile getiriyordu;

“Türk Hava Yolları olarak, Türkiye havacılık tarihi adına bir tarihi anın daha parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Aynı anda üç uçağımızın kalkışı ile ana üssümüz İGA İstanbul Havalimanı Avrupa’da bir ilki gerçekleştirirken, bu operasyonel kapasite bayrak taşıyıcımızın uçuş verimliliğini artırıp büyüme hedeflerimize giden yolda önemli bir mihenk taşı görevi görecektir.”

THY olmazsa, böyle bir operasyonun olmayacağı kesin. Ne iyi ki varsın THY.

Elbette, bu operasyonda İGA’nın işlettiği İstanbul Havalimanı yönetimi de payına düşen gururu yaşamakta.

CEO Selahattin Bilgen ve ekibini de kutluyoruz. Başarıya başarı katıldı.

Fakat, tüm bu güzellikler arasında İstanbul Havalimanı’nda tarihi operasyonun gerçekleşmesi için Atatürk Havalimanı kulesinde görev alanların yaptıkları “yaklaşma” gibi çok önemli bir konu görülmedi ve duyulmadı. Kameralar onları çekmedi, gazeteler onlardan hiç bahsetmedi. İşte bu gerçeğin hakkını vermek için AHL Kulesi’nin bulunduğu Smart binasında mütevazi bir tören yapıldı ve bir de pasta kesildi. DHMİ Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Akkaya ve Cengiz Paşaoğlu’nun da katıldığı bu törene ben de katıldım ve işin en büyük yükünü omuzlayan hava emekçilerinin sevincine tanık oldum.

Onlar bu operasyonla tarih yazdı ve tarih de bu başarılarıyla onları yazdı.

Atatürk Havalimanı’nın o mahsun, o terk edilmiş halini unuttururcasına çok da haklı bir gururla şenlendi oralar.

Elinize ve emeğinize sağlık dostlar.

Mutlu yarınlar Türkiyem.