“En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” Mustafa Kemal Atatürk

“En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir.” Konfüçyus

“Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir de cehaletin bedelini hesaplayın.” Goethe

“Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var, cehaletinse hiçbir sınırı yoktur.” Sokrates

“Gerçek kurtuluş ancak cehaletin ortadan kaldırılmasıyla olur. Cehalet kaldırılmadıkça toplum yerinde kalıyor demektir, yerinde duran bir şey ise geriye gidiyordur.” Mustafa Kemal Atatürk

“O kadar cahilsiniz ki; dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız kalmadığını sanıyorsunuz.” Nikola Tesla

2016’lı yıllarda Prof. Dr. Bülent Arı'nın gündeme bomba gibi düşen sözlerini unutmadık değil mi? Sözde bilim insanı kimliği ile hem de bulunduğu üniversitenin rektör yardımcısı görevinde iken şöyle demişti. ''Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Açıkçası korkuyorum, ben cahil halkın ferasetine güveniyorum. Türkiye'yi ateşe atanlar, her zaman okumuş kesim, profesörlerden başlayarak geriye doğru en tehlikeli olanlar da üniversite mezunları olmuştur. Olayları en rahat okuyanlar ilkokul mezunları. Çünkü zihinleri berrak. Üniversite ve sonrası durum çok vahim çünkü gidişatı okuyamıyorlar, zihinleri bulanık. Türkiye’nin geleceği için cahil nesil lazım.'' Bu sözlerinden sonra üniversiteden istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak cehalete övgüler düzen bu profesör YÖK denetleme kurumuna atandı. Demek ki atamayı yapanlar bu sözleri beğenerek tercihlerini taltiften yana kullandılar. Halbuki üniversite sayısını 10 senede 93’ten 207’ye çıkaran, profesör ve öğretim üyesini çok kısa sürede yüzde 100’den fazla arttıran yine onlardı. Dünyanın en hızlı profesör yetiştiren ülkesiyiz. Buna karşın Türkiye, tüm eğitim branşlarında OECD ülkeleri ortalamasının giderek daha altında bir performans sergilemekte ısrarcı. Demek ki bolca üniversite yada profesör yetmiyor. Nitelikli eğitim, kaliteli üniversite ve özde liyakat sahibi profesörlere ihtiyaç olduğu var.

Büyük Önder bakın ne diyor. ''Yokluk ve sefaleti yenmek için önce cehaleti yenmek gerektir. Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır.'' Ne kadar doğru olduğunun kanıtı ise eğitimde başarısı yüksek olan ülkelerin, ekonomik ve sosyal alanda da başarıyı yakalamış olmalarıdır. Halkının cahil kaldığı ülkeler ise insanlık dışı yaşam şartları, adaletten uzak baskı, zulüm ve biat kültürü altında sömürülen, genelde sadece yöneticilerinin zengin olduğu ülkelerdir Eğitimdeki geri gidişin yansımaları detaylı incelenmeli ancak en net görünenler ekonomik sonuçlar gibi. Öyle ki Bumerang misali cahil ya da profesör demeden herkesi etkiledi.

2002 yılında 100 TL 60,98 dolardı. 100 TL ile 56,82 litre benzin veya 500 adet ekmek almak mümkündü. Bugün 100 TL 2,93 dolar. Ve 100 TL ile 2,37 litre benzin yada 10 adet ekmek alınabiliyor.