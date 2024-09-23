2024 yılının dokuzuncu ayının yarısını geçtiğimiz şu günlerde, benim halen daha yaşadığım şehir Bursa’dan başka bir şehre DEMİR YOLLARI ile İstanbul haricinde DENİZ YOLLARI ile hiçbir yere, üç beş şehir hariç HAVA YOLLARI ile başka bir yere gidip gelemiyoruuuummmm….!

Oysa ki Bursa Türkiye’nin sanayisini, tarımını ve ihracatını sırtında taşıyor ama Bursalı kara yolundan başka bir yolla kendini taşıyamıyor.

Allah rahmet eylesin, iki dönem CHP’de milletvekilliği yapmış ve liseden sınıf arkadaşım Kemal Demirel demir yollarının önemini anlata anlata namı “ÇUF ÇUF KEMAL” olmuştu.

Bu lakap ile anılmaktan gurur duyduğunu da kendi ağzından duymuştum.

Üzerinden tam on yıl geçti, Geçit semtinden geçen demir yollarının üst geçidini görünce dünya gözü ile Bursa’dan tren yolu geçeceğinin ümidini taşıyordu.

Tren üst geçidini görünce altında basına poz verip “nihayet” diyerek ümidini belirtmişti ama olmadı, gelmedi tren. Bırakın yük taşımacılığını yolcu treni bile gelmedi, gelmedi gitti.

Bursa çevre yolundan İnegöl ve oradan Yenişehir’e her gidişimde trenin geçeceği viyadüklere ve tünellere bakıyorum ve çok yavaş ilerlediğini, hatta hiçbir çalışma yapılmadığına da şahit oluyorum.

Oysa ki değil Bursa bütün ülkemizi ilgilendiren en önemli konu, ekonominin ve pahalılığın en önemli unsurlarından biri de taşımacılıkta ödenen paralar.

Düşünün, ülkemizde halen daha yük ve yolcu taşımacılığında deniz ve demir yollarının payı yüzde 5’ler bilemediniz yüzde 10’lar seviyesinde.

Geriye kalan karayolu taşımacılığı ve karayolu taşımacılığında çalışan araçların tekerleğinden kullanmış olduğu mazota kadar her şey ithal ve yollar da paralı.

Oysa ki demir ve deniz yolları her zaman ekonomik, yolcu taşımacılığında da kargo taşımacılığında da maliyetler kara yollarından çok çok ucuz.

Yakında nakliye ve navlun yüzünden rekabet edebileceğimiz üretim dallarında, Avrupa ülkelerinden daha pahalı olacağımız endişesini yaşıyorum.

Ve bu endişem sabit ve dar gelirli vatandaşın sofrasına gelecek olan yiyecekleri de kapsayacak.

Ben kendimi bildim bileli yıllardır her gelen iktidar demir yolları diye başlar, OSB’lerde fabrika önlerine kadar sözde getirirler, getirirler ama…!

Ama gelen giden kamyon, kamyonet, TIR araçları.

Elimi anlıma götürüyorum, kafamı uzatıyorum ve ufuklara bakıyorum…

Tren yolu var, raylar da döşendi Geçit mahallesine kadar

Ama ufukta tren miren yok….!