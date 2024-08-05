Geçen hafta başladığımız kahve çeşitlerine devam edelim. Okudukça göreceksiniz ki Türk kahvesi çeşitleri tahminimizden çok ve her birinin ayrı bir lezzeti var.



5- Nohut Kahvesi (Fakir-i Tiryakiye)

Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrasında kahve ithalatında yaşanan sıkıntılar ve kahve yokluğu bu kahveyi oluşturmuştur. Adından da anlaşılacağı gibi nohutun haşlanıp kurutulduktan sonra Türk kahvesi gibi pişirilme esası ile yapılıyor. Yaparken, şekerli içmek isterseniz şeker ilavesi de yapılabilir. Fakat genelde sade yapılıp yanında tatlandırmak için kuru üzüm ile servis edilmesi de makbuldür. Bu kahve hâlen, çıkış yeri olarak gösterilen Çanakkale Biga ilçesinin Işıkeli köyünde yapılmaya ve servis edilmeye devam etmektedir. Yolunuz düşerse bu geleneksel lezzeti mutlaka tadın.



6- Meşe Palamudu Kahvesi

Sağlığa sayısız faydası olan meşe palamutlarından da kahve olur mu? Şöyle oluyormuş. Toplanan meşe palamutları kestane gibi çizik atarak suda kaynatılıyor. Dış kabukları yumuşayan palamutları bu kabuklardan ayıkladıktan sonra 200 derece fırında 30-40 dakika iyice kızartıyor ve ardından dibek kahvesi döver gibi havanda dövüyor, öğütüyor ve Türk Kahvesi gibi pişiriyoruz. Bu kahvenin hem vücudun şekerini dengelemesi ve hem de sindirim rahatsızlıklarını gidermesi gibi birçok faydası bulunmaktadır.



7- Alanya Badem Kahvesi

Tescil ve patenti alınmış kahve türü olarak yine içinde kahve olmayan bir lezzeti bizlerle buluşturuyor. Toplanan bademler kavrulup havanda dövülmesi ile pudra kıvamına getiriliyor. Ardından Türk kahvesi pişirme yöntemi ile işlem tamamlanıyor. Tadı zenginleştirmek için kakule, keçiboynuzu gibi doğal katkılar kullanabilirsiniz. Ancak bunları bademler ile birlikte döverek karıştırmanız lezzeti arttıracaktır. Şeker de katabilirsiniz.



İçinde kahve olmayan ama kahve adıyla literatürümüze dahil olan kahvelerimizden sonra, gerçek Türk kahvesinin yöresel çeşitliliğine başlayabiliriz.



1- Adıyaman Kahvesi

Karışımına, Türk kahvesinin yanı sıra ilave edilen bitkiler ile ayrı bir tat oluşuyor. İçinde kakule (zencefilgillerden, Hindistan Endonezya Sri Lanka gibi sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı otsu bitki, bu bitkinin karabibere benzer tohumu), damla sakızı, menengiç, salep, keçiboynuzu, krema. Şeker atmaya gerek yok. Yeterince ve dozunda tatlımsı bir lezzeti oluyor. Yapımında su yerine süt de kullanılabilir.



2- Hilve Kahvesi

Güneydoğu'dan farklı bir lezzet. Hasankeyf'e özgü bir kahve çeşididir. Gerekli malzemeler; süt, bal ve kahve. Cezvenin içine tüm malzeme konularak karıştırılır, ocağa sürülür. Az miktarda dövülmüş ceviz de görselliği tamamlamak adına üstüne serpilebilir. Şeker ilavesi yapılmamalı. Çünkü içinde zaten bal var.



3- Süvari Kahvesi [Adana Gar & Tarz-ı Hususi (Tarsusi)]

Yöresine göre ad alıyor. Örneğin Ege'de Süvari Kahvesi deniyor. Esasında kahve bildiğimiz Türk kahvesi. Biraz koyu kavrulmuş diyebiliriz. Bu ismi almasında sunum şekli belirleyici olmuş. Bildiğimiz büyük cam çay bardaklarında sunuluyor. Süvari Kahvesi'nin efelerin nargile keyifleri esnasında daha uzun bir içim süresi olmasını tercih ettikleri için bu büyük bardaklarda sunulduğu söyleniyor.