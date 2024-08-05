Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni Makine Mühendisi olarak bitiren Mustafa Sani Şener, kendi şirketi Sera Group ile Atatürk Havalimanı’nın özelleştirme ihalesine hazırlanan TAV (Tepe-Akfen-Vie) Gurubu ile havacılığa adım attı.

TAV’ı havalimanı inşaatı- işletmeciliği konusunda en büyük şirketlerden biri yapan ekinin başında Sani Bey vardı.

Bir kaç ay önce TAV Havalimanları’nın yönetimini Serkan Kaptan’a devreden Sani Şener, şimdilerde TAV İnşaat’ın liderliğini yaparken, bir yandan da havacılıkta sessiz sedasız büyük işler yapan, oğlu Ahmet Ozan Şener’e (CEO) ve kızı Endüstri Mühendisi Damla Nur Şener Akkaynak’a (CFO) emanet ettiği ilk göz ağrısı Sera Group’a da göz kulak olmayı hiç ihmal etmedi. Havacılıkta bir marka ve bir ekol olan Sani Şener’den sonra bu sektördeki ikinci Şener dönemini başlatan Ozan Şener’e kendisini ve Sera’yı sorduk. Cevaplarını sizlerle de paylaşıyorum.

Sera Group’un (Neden Sera) kuruluş hikayesi ve şirket portresi nedir?

Ciddi bir hikayesi var Sera’nın kuruluşunun, 1994 krizinden sonra babam Sani Şener Sera’yı kurdu. O zamana kadar çoğunlukla hep Rusya’da ya da yurt içi baraj şantiyelerinde olduğundan babamı çok görmedik biz. Annem, ablam ve ben şeklinde üçlüydük diyelim. Ancak kriz sonrası piyasaların durmasıyla babamın sürekli evde olduğu bir dönemde, evin kış bahçesinde dördümüz akşam yemeği yer olduk. Ve annem bir gün “Zor günler de olsa, en mutlu anlarımız hep beraber bu sera gibi kış bahçesinde geçti. Adı o yüzden ‘SERA’ olsun hep şanslı olsun” dedi.

Grubun TAV Havalimanları ve TAV İnşaat’taki hisse durumu nedir?

TAV Havalimanları’nın ve TAV İnşaat’ın kurucu ortağı olarak, TAV Holding tarafında Sani Bey yönetimden çıktıktan sonra hissemiz minör düzeyde kalmaya devam ediyor. TAV İnşaat’ta ise yönetim kurulu bizlerden oluşmakta olup yüzde 40 hissemiz vardır.

Sera Yapı’nın Türkiye’de bitirdiği işleri (metrekare ve bedeli) bitirilen havalimanlarını metrekare ve bedel olarak öğrenebilir miyim?

Sera Yapı 5 milyon m2 üzeri projeyi başarıyla tamamlamıştır. Açıkcası hiç alt alta toplamadım. Ancak sadece Emaar Square projemiz 1 milyar USD üzeri yaptığımız bir iş diyebilirim. Buna birçok havalimanı ve endüstriyel tesis inşaatlarını da eklersek bugünkü değerle 3 milyar USD üzeridir diye tahmin ediyorum.

Yapımı süre gelen havalimanları hakkında söyleyecekleriniz ne olur?

Türkiye’de birçok havalimanında imzamız var, TAV İnşaat’ın dünyanın en büyük havalimanı inşaat firması olmasının yanında SERA Yapı’daki ekiplerimizle de, Erzincan, Adıyaman, Kayseri gibi havalimanlarının terminallerini tamamlayıp, Antalya Havalimanı, Ankara Esenboğa, Tokat vs. gibi havalimanlarında ise büyüme projeleri ya da yeni pistler inşa ettik.

Yurtdışında bitirilen havalimanları ve maddi boyutu nedir diye sorsam?

TAV İnşaat olarak yurtdışında 22 milyar USD’lık havalimanları projelerini bölgesel yerel ortaklarımız ile tamamlamış bulunmaktayız. Bu rakam da bizi dünyanın en büyük havalimanı şirketi olmaya taşıyan rakamdır.

Yurtdışında halen devam eden herhangi bir iş veya havalimanı inşaatı var mıdır?

TAV İnşaat olarak yurtdışında inşaatlara devam ediyoruz, SERA ile şu sıralar yurt içinde çok yoğunuz. Almatı Havalimanı, Musul Havalimanı yurtdışında devam eden havalimanları projelerimiz.

Havalimanı işletmeciliğine girme gibi bir niyet var mıdır?

Havalimanı işletme kısmında TAV’da ortaklığımız devam ettiğinden zaten varız. Bunun dışında dediğim gibi havalimanlarındaki Travelex döviz büroları gibi yan işlerde de SERA’nın yatırımları bulunuyor.

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AHMET OZAN ŞENER ÖZGEÇMİŞİ

TED Ankara Koleji’nden mezun olan ve eğitimine Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde devam eden Ahmet Ozan Şener 2004 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını İtalya “Politechnico di Milano” Üniversitesi’nde Stratejik Design ve Pazarlama üzerine yapan Şener, doktorasını da Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Şener, iş hayatına TAV İnşaat’ın Doha/Katar Havalimanı Projesi’nde saha mühendisi olarak başladı ve burada iki yıl boyunca görev yaptı. 2007 yılında Sera Group’da Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Geliştirme Koordinatörü olarak Dubai ofisini kuran Ahmet Ozan Şener, 2009 yılında Sera Group İstanbul ofisini kurduktan sonra,2014 itibariyle CEO’luk görevini üstlendi. Bu göreve gelmesinden sonra grup, 350 beyaz yaka çalışanı ve 5 milyon m2 üzeri tamamlanmış projeleriyle Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından biri oldu.

Aynı zamanda Travelex Türkiye ve TAV İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Ozan Şener, evli ve iki çocuk babasıdır.