Aşağıdaki bilgiler, ülkemiz üreticilerin de dikkatine sunulur!

ABD’de kuş gribi salgını nedeniyle Aralık 2024’te 13 milyonun üzerinde kümes hayvanı ithaf edildi. Devam eden salgın, geçen hafta itibariyle 8 eyalette 21 milyon kümes hayvanının kaybına yol aştı. Üretimin sekteye uğramasıyla ABD’nin yumurta ithalatı Aralık 2024’te bir önceki aya kıyasla yüzde 38 arttı.

Bu salgını durdurma yolunda Trump’ın planını açıklanması ile yumurta fiyatlarının yüzde 41 oranında artabileceği haberi manşetleri doldurmaya başladı. ABD Tarım Bakanlığı, rekor yumurta fiyatları 2025’te yüzde 40’tan fazla yükselebileceğini düşünerek kuş gribi ve yumurta maliyetlerinin yükselişi ile savaşmaya başladı. Bu arada kuş gribinin yayılmasını önlemek için önlemlerini sıkılaştıran çiftliklere, salgının 2022’de başlamasından bu yana harcanan yaklaşık 2 milyar dolara ek olarak 1 milyar dolar daha yatırım yapacaklarını, açıkladı.

Yumurta fiyatlarının tırmanmasının ana nedeni, ki tüm zamanların en yüksek değeri, düzine başına 4,95 dolar, vakalar görüldüğünde virüsün yayılmasını sınırlamak için 166 milyondan fazla tavuğun katledilmesidir. Bunların çoğu yumurta yumurtlayan tavuklardı, sadece yılbaşından bu yana 13 milyondan fazla tavuk öldürüldü.

Şimdi soru şu; çiftçiler kuş gribini durdurmak için daha ne yapabilirler?

Yumurta ve kümes hayvanları çiftçileri, 2015 yılındaki kuş gribi salgınından bu yana, işçilerin kümes alanlarına girmeden duş almalarını ve kıyafet değiştirmelerini, çiftliklere giren tüm araçları da sterilize etmelerini sağlayarak, tavukları korumaya çalışıyorlar. Zorluk kümes alanları etrafında uçuşan vahşi kuşların virüsü kolayca yaymasıdır.

ABD Tarım Bakanlığı, çiftçilerin alabileceği en etkili önlemleri belirlemek ve planlarındaki zayıflıkları tespit etmeye yardımcı olmak için çalışıyor. Bakanlık uzmanları, yaklaşık 150 çiftlikte biyolojik güvenlik çalışmaları yaptıklarını ve daha sonra sadece hastalığın bir tanesinin salgın olduğunu tespit ettiklerini, bu nedenle hayvanları korumak için daha etkin tedbir alabileceklerini ve bu çalışmaları daha fazla çiftlikte hazır hale getirebileceklerini, açıkladılar. Bu arada salgın görülen çiftliklerin biyolojik güvenlik denetiminden geçmesi gerektiğini de vurguladılar. Bakanlık ayrıca, gerekli biyolojik güvenlik iyileştirmelerinin yüzde 75’ine kadar maddi destek verecek.

Bu çalışmalar devam ederken, yumurta fiyatları da artıyor, yumurtanın maliyeti üzerinde yapılan çalışmalar bu artışın yüzde 40’ı aşacağını gösteriyor. Fiyatlar salgın başlamadan önce de iki katından fazla artmıştı ve tüketicilere en az 1,4 milyar dolara mal olmuştu, tabii restoranlardaki yemek fiyatları da artmıştı.

Başkanlık koltuğuna oturan Trump’ın, halkın ana gıda kalemlerinden biri olan yumurtanın fiyatları üzerindeki planı ne olacak? Uzmanlar, tüketicilerin tezgahlardaki fiyatların düşmesinin zaman alacağını, açıklıyorlar. Çiftlikleri sterlize etmenin, yeni kümes hayvanları yetiştirecek enfekte çiftlikler oluşturmanın aylar süreceğin söylerlerken, plan uygulamasının fiyat artışlarını frenleyeceğine iyimser baktıklarını da beyan ediyorlar.

Yumurta, tavuk, hindi ve süt endüstrisindeki büyük ticaret grupları Trump’ın planını genelde beğendiklerini, açıkladılar. Amerikan Yumurta Kurulu Başkanı, yönetimin biyolojik güvenlik ve aşı geliştirme yönteminin sorunun çözümünde etkin olacağına inandığını, beyan etti.

Bu arada Trump’ın ekonomi danışmanı Elon Musk da, Tarım Bakanlığının kuş gribi ile mücadelede yeterli ve yetenekli personeline güvendiğini, söyledi.

Uygulanmakta olan plan, çiftçilerin biyolojik güvenlik önlemlerini desteklemek için 500 milyon dolarlık yatırım, tavuk sürüleri kuş gribinden etkilenen çiftçiler için 400 milyon dolarlık ek yardım, tavuk sürüleri koruma yöntemlerini geliştirmek için 500 milyon dolarlık yatırım, içeriyor.

Tarım Bakanlığı ayrıca, salgın nedeniyle katletmek zorunda kaldıkları tavuk sürüleri için de 1,2 milyar dolar tutarında çiftçilere ödeme yapıyor. Trump yönetimi önümüzdeki aylarda yaklaşık 70-100 milyon yumurta ithal etmek için piyasa araştırmalarını sürdürüyor.

Yönetim yetkilileri ayrıca, aşıların salgın olduğunda katledilmesi gereken kümes hayvanlarının sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürdüler…