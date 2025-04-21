Değerli Okurlar,

Bundan 15-20 sene önce Bursa’da 5-6 metre derinlikte ulaşılan suya bugün 150-200 metre derinliklerde ancak ulaşılıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Konya ilinde oluşan obruklar yakında, toprak yapısı uygunsa memleketin birçok şehrinde oluşabilir. Geçen sene bu günlerde doluluğu %92 olan Bursa barajlarının doluluk seviyesinin şimdi %45 civarında olduğunu biliyor musunuz? Velhasıl; tehlikenin farkında mısınız?

Bursa Büyükşehir Belediyesinin tüm kurum ve çalışanları suyu daha verimli kullanmak için özenle hareket ediyorlar ve çalışıyorlar.

- Park ve Bahçelerdeki vahşi sulamayı, akıllı sulamalarla değiştiriyoruz,

- Az su isteyen ve yeşili uzun süre muhafaza eden bitkileri tercih ediyoruz,

- Kayıp/kaçak oranlarını her gün azaltıyoruz,

- Çiftçilerimiz için geri dönüşümlü malzemelerden damla su boruları üretip ekonomik olarak dağıtıyoruz,

- Musluklarda perlatörlerimiz var,

- Karbon ve su ayak izimizi hesaplıyoruz,

- Yeni çıkan su yönetmeliğinde öncü belediyeyiz,

- Çocuklar ve halka bildirimlerde bulunup, eğitimler veriyoruz,

- Daha çok şey yapıyoruz…

ÇOK İSTEKLİ, ÇALIŞKAN VE YÜREKLİ KADROLARIMIZ VAR…

Ancak, bir kurumun ve çalışanlarının özen göstermesi yetmez, bir kısmımızın çabalaması yetmez, bu tutumu kent ve ülke geneline yaymamız gerekir. Hepinizi, bedelini siz ödeyecekmişsiniz gibi (hakikaten öyle); aileniz, şirketiniz ve sosyal alanlarda suyun sahibi gibi davranmaya davet ediyorum. Suyun yüzde 65’ten fazlasının tüketildiği sektör tarım olduğu için en çok da çiftçilerimizi akıllı ve verimli sulamaya davet ediyorum. Lütfen sahip çıkınız,

Malumunuz ekonomi bozuk, birçok alanda tasarruf yapmak lazım. Öte yandan bazıları da paralarını korumak için değerli madenlere yatırım yapıyorlar. Dünyada büyük ölçekte nadir element antlaşmaları yapılırken, elimizdekinin yakın gelecekte en değerli maden olacağının farkında mısınız?

Unutmayın: SU’ya DEĞERLİ MADEN gibi bakmalı ve davranmalısınız, kıymetini biliniz…

SU HAYATTIR!

Saygılarımla